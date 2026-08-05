Eduardo Saldaña, contundente sobre la llegada de 70.000 migrantes a Ceuta: "No me cabe duda de que el CNI estaba al tanto de esto"

"No tengo tampoco ninguna duda de que eran conscientes de que había 70.000 personas moviéndose hacia la frontera de Ceuta", añade Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial'. En el vídeo, su análisis completo.

La crisis migratoria de Ceuta, con la llegada de más de 70.000 migrantes el pasado jueves 30 de julio (la gran mayoría se fue de vuelta a Marruecos el viernes), ha abierto una nueva veda dentro del Gobierno y de la UE. Para Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', esto era una cosa que desde España se tenía que saber y, ante la pregunta de si se podía haber evitado, se muestra así de contundente:

"No me cabe duda de que el CNI estaba al tanto de esto. Y, además, a poco que sepamos cómo funciona el régimen marroquí, no tengo tampoco ninguna duda de que eran conscientes de que había 70.000 personas moviéndose hacia la frontera de Ceuta".

Ahora bien, "si compramos el escenario de que no se podía prever, tenemos un problema gordísimo", asegura el experto. Esto es, comprando este escenario, "si un régimen como el marroquí no es capaz de por un lado, detectar ese movimiento 70.000 personas, y, por otro lado, qué bomba de relojería es un país en el que 70.000 personas están dispuestas a cruzar de la noche a la mañana la frontera con Europa. Es decir, es un país quebrado, con problemas serios, internos".

Pero Saldaña sigue decantándose porque "el Gobierno de Marruecos, de forma activa o, más bien, pasiva, permitió que esto llegara". Y, además, no es la primera vez que pasa: "Es algo que encaja con la doctrina irredentista de la monarquía marroquí. Lo vimos en 1975 con la Marcha Verde y es algo para lo que no ha tenido ningún problema en utilizar la migración como una herramienta de presión, en este caso para los enclaves de Ceuta y Melilla", concluye.

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