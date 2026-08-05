Pedro Vallín analiza lo ocurrido en Ceuta: "Hemos sido víctimas de un ataque híbrido celebrado con champán en la Casa Blanca y orquestado por Mohamed VI"

Vallín ha defendido en Al Rojo Vivo que el Gobierno tiene responsabilidad en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, aunque ha diferenciado este concepto del de culpabilidad. Además, ha reclamado aprender de los errores para mejorar la respuesta ante futuras emergencias.

El periodista Pedro Vallín ha analizado en Al Rojo Vivo la situación vivida en Ceuta por la crisis migratoria y ha defendido que el Gobierno sí tiene responsabilidad en la gestión de la emergencia, aunque ha diferenciado este concepto del de culpabilidad.

"Entiendo que el ministro Marlaska ha querido decir una cosa y lo ha dicho muy mal. Por supuesto que hay un responsable y el responsable es él. Lo que no hay es un culpable en el Gobierno, que es otra cosa. La culpa es diferente. Sabemos que hemos sido víctimas de un ataque híbrido celebrado con champán en la Casa Blanca y orquestado por Mohamed VI. Esos serían, en todo caso, los culpables. Pero la responsabilidad existe y está en el Gobierno, porque el problema está en Ceuta", ha afirmado.

Vallín también ha advertido contra la tendencia a juzgar los hechos únicamente una vez ocurridos. "Con la información disponible y si se actúa con la diligencia necesaria, nos estamos acostumbrando, en esta época que vivimos bajo la doctrina del shock, a que a toro pasado todos somos Manolete", ha señalado.

Como ejemplo, ha recordado otros episodios que suscitaron un debate similar sobre si podían haberse evitado: "¿El 11 de septiembre podía haberse previsto? ¿El ataque del 7 de octubre sobre Israel? ¿Había información para evitarlo? Aquí lo vivimos con Marruecos y la inteligencia, con el atentado de Casablanca y posteriormente con el 11M. También con la pandemia, cuando hubo informes que apuntaban a que podía haberse prevenido su expansión".

Aun así, ha insistido en que estos antecedentes deben servir para mejorar la respuesta institucional. "Normalmente de las cosas se aprende para responder mejor la siguiente vez, porque las cosas, efectivamente, como dice el ministro, ocurren, pero ocurren y hay responsables. Y en el caso de la crisis de Ceuta, sobre todo de la crisis humanitaria, las responsabilidades del Gobierno de España son claras", ha concluido.