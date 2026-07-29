El monólogo de Kira Miró sobre la comunicación entre hombres y mujeres: "Tampoco entiendo las instrucciones de la lavadora y no puedo vivir sin ella"

Kira Miró destaca en su monólogo de El Club de la comedia que "los hombres y las mujeres hablamos idiomas distintos" y explica que "las mujeres estamos tan avanzadas, tanto que hemos desarrollado tres niveles de comunicación".

"Los hombres y las mujeres hablamos idiomas distintos", destaca Kira Miró en su monólogo en El Club de la Comedia, donde señala que "estamos condenados a no entendernos": "Y viene de lejos, de cuando vivíamos en las cavernas, que las mujeres nos quedábamos en las cuevas cuidando de los niños y los hombres se iban a cazar un mamut con una lanza". "Cuando volvían a la cueva, las mujeres habíamos tenido tiempo de inventar el lenguaje, el arte rupestre y hasta la talla 36", destaca la actriz, que afirma que, por eso, "las mujeres estamos tan avanzadas, tanto que hemos desarrollado tres niveles de comunicación".

"El primero es lo que decimos, que es lo contrario, el ejemplo más famoso es el 'no me pasa nada', porque si te dice eso una mujer tienes que dejar lo que tienes entre manos y significa tres cosas, me está pasando algo, es importante y, sobre todo, es por tu culpa", afirma Kira Miró, que explica que "el segundo nivel es lo que decimos a medias, que es cuando respondemos 'tú veras': "Ahí lo importante no es lo que se dice, sino lo que falta, 'tú veras, como lo hagas'". Por último, está el silencio, "lo que no decimos": "Dios hizo a la mujer habladora para advertiros del peligro de nuestro silencio, tened cuidado con una mujer callada porque trama algo y es tan chungo que no os lo quiere ni contar". Eso sí, la actriz lo tiene claro: "No hace falta entenderse para quererse, tampoco entiendo las instrucciones de la lavadora y no puedo vivir sin ella".

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