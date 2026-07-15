Chus Alegre, Leticia Herrería y María José Rodríguez, pioneras de la gimnasia rítmica en España: "Lo único que miraban las entrenadoras era la figura"

Thais Villas hablaba con Chus Alegre, Leticia Herrería y María José Rodríguez, pioneras de la gimnasia rítmica en España, que junto a ella recuerdan la dura disciplina de entrenamiento y aquel mundial que coincidió con la muerte de Franco.

Thais Villas tuvo la oportunidad de hablar con Chus Alegre, Leticia Herrería y María José Rodríguez, pioneras de la gimnasia rítmica en España, que participaron en el Mundial de 1976, cuando las cosas eran muy diferentes a las de ahora.

"No éramos conscientes para nada de que significaba lo que iba a significar", afirmaba Leticia, que recordaba que "encima conseguimos medallas", ya que Chus quedó tercera del mundo y medalla de plata en uno de los aparatos, atesorando cuatro medallas en total.

"No teníamos psicólogos, no teníamos nada, nada más que ella y el machaque", comentaba María José, rememorando la estricta disciplina de su entrenadora, una especialista búlgara.

Su rutina estaba formada por ocho horas diarias de entrenamientos por la mañana. Después iban a la playa, donde hacían preparación física con piedras porque no tenían otros materiales. Luego subían "254 escaleras al hotel", descansaban un poco, entrenaban por la tarde y "el tercer entrenamiento era bailar, porque en el hotel donde estábamos era con orquesta", detallaba la exgimnasta.

La dieta, señalaba María José, era "un tomate, un filete y por la mañana un café". Por la noche, añadía, era "una manzana, por no decir las pastillitas que nos daban de diuréticos", algo que ahora, afirmaba, sería "impensable".

"Lo único que miraban las entrenadoras era la figura. No teníamos nutricionistas ni nadie que nos recomendara qué tipo de alimentación deberíamos tomar para mantenernos bien alimentadas y en buena forma física y en buen peso", comenta Leticia, que recuerda que en aquellos tiempos les pesaban todos los días: "Ni bebíamos agua, porque el agua también pesaba", aseguraba, explicando que ella y María José estaban pasadas de peso y les llamaban "la mesa de las gordas".

El día de la competición coincidió con la muerte de Franco. Eso provocó que el mundial se hiciera en dos días en lugar de tres, tras haber hecho los días de luto. Sin embargo, tuvieron la suerte de que, dada la programación de esos días, su participación se televisó más de lo que estaba previsto.

Ellas guardan un grato recuerdo de aquel campeonato, de aquellas medallas que supusieron una recompensa de todo lo que habían sufrido. Sin embargo, creen que no se les ha reconocido lo suficiente. "Primero porque somos mujeres. Ya sabes que somos un poco invisibles", comentaba María José.

Chus señalaba que la Federación tampoco les ha hecho ningún reconocimiento, algo que le duele. "En este aniversario no ha hecho ni siquiera una reseña en las redes sociales, que ahora es lo mínimo que se hace con cualquier cosa que sale".

"Nos consideramos importantes porque hay cientos de miles de licencias de gimnasia rítmica en España a todos los niveles. Los chicos hacen ya gimnasia rítmica gracias a la Federación, a nosotras, a todo el equipo aquel y yo creo que es justo reconocerlo", aseguraba Chus.

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