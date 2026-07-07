El dardo de Massiel a Donald Trump: "El que es gilipollas, es gilipollas"

"El que quiere ser rico quiere robar y el petróleo y, como cada vez somos más, pues roban más", afirma tajante Massiel sobre el afán bélico de Donald Trump.

En este vídeo de 'Aruser@s Fresh', el especial de Aruser@s del verano, María Moya enseña el "zasca" de Massiel a Donald Trump. Y es que, preguntada por si el afán bélico del presidente de EEUU tiene que ver con leer poco y no tener interés en la cultura y el arte, la cantante responde tajante: "El que es gilipollas, es gilipollas". Es más, Massiel afirma que "el que quiere ser rico quiere robar y el petróleo": "Como cada vez somos más, pues roban más".

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