Un soldado vuelve a casa por sorpresa para pedirle matrimonio a su novia y la pilla siéndole infiel con otro hombre

Este vídeo viral que Aruser@s recoge en su sección 'Me lo temía' nos deja a todos a cuadros... a pesar de que desde el principio ya se intuye lo que está pasando ahí.

El soldado que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s viaja hasta su casa acompañado de sus amigos con el fin de pedirle por sorpresa matrimonio a su novia. Lo que no sabe es que el que va a quedarse a cuadros es él. Al aparcar en la puerta, la ve acompañada de otro hombre sin camiseta en la terraza de su casa. Él le hace una videollamada en la que ella miente y oculta convenientemente la presencia del chico con el que, a todas luces, le está siendo infiel.

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