Ahora

Aruser@s Fresh

Un soldado vuelve a casa por sorpresa para pedirle matrimonio a su novia y la pilla siéndole infiel con otro hombre

Este vídeo viral que Aruser@s recoge en su sección 'Me lo temía' nos deja a todos a cuadros... a pesar de que desde el principio ya se intuye lo que está pasando ahí.

Un soldado vuelve a casa por sorpresa para pedirle matrimonio a su novia y la pilla siéndole infiel con otro hombre

El soldado que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s viaja hasta su casa acompañado de sus amigos con el fin de pedirle por sorpresa matrimonio a su novia. Lo que no sabe es que el que va a quedarse a cuadros es él. Al aparcar en la puerta, la ve acompañada de otro hombre sin camiseta en la terraza de su casa. Él le hace una videollamada en la que ella miente y oculta convenientemente la presencia del chico con el que, a todas luces, le está siendo infiel.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez se prepara para responder con datos a los ataques de Trump sobre el gasto en defensa: "España va con la cabeza alta"
  2. Última hora de los incendios en España | El fuego no da tregua: preocupación por la "simultaneidad" de los incendios en Cataluña
  3. Mikel Merino vuelve a aparecer y España elimina a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos
  4. Begoña Gómez no podrá acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero sí a Londres para la graduación de su hija
  5. Diez años de 'La Manada': el caso que retrató a una sociedad con mucho que aprender sobre violencia machista
  6. Los encierros de San Fermín 2026, en directo | Un primer encierro veloz, masificado y con 5 heridos