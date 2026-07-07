Juanma Romero, sobre la negativa a que Begoña Gómez viaje a la OTAN: "La argumentación del juez Viejo es bastante ridícula"

El periodista Juanma Romero analiza la última decisión del sustituto del sustituto del juez Peinado, ambos de vacaciones, acerca de que la esposa del presidente viaje a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija en Londres. En el vídeo, los detalles.

El periodista Juanma Romero, de El Independiente, analiza la última decisión acerca del pasaporte de Begoña Gómez. Y es que las decisiones del juez Peinado siguen coleando tras quitarle el pasaporte a la esposa del presidente como medida cautelar por "riesgo de fuga", argumentando además que sus propios escoltas podrían ayudarla a escapar. Una decisión más que polémica y cuestionada.

Begoña Gómez pidió permiso para viajar a la cumbre de la OTAN, a Turquía, y para acudir a Londres a la graduación de su hija. Sin embargo, el juez Peinado se fue de vacaciones antes de resolver la petición. Lo mismo ocurrió con su sustituto.

Finalmente, ha sido el juez Antonio Viejo quien ha tomado la decisión: le deja viajar a Londres (dada "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir) pero no a la cumbre de la OTAN por haber, dice, más riesgo de fuga porque "los mecanismos de cooperación internacional no están tan desarrollados como en Reino Unid". Y además, por la propia naturaleza del evento: dice que Gómez no tiene un "deber jurídico" que le lleve a Turquía.

Para Juanma Romero esta decisión es "bastante ridícula": "La argumentación del juez Viejo es bastante ridícula porque pensar que una mujer de un presidente del Gobierno, que está permanentemente escoltada, se pueda escapar en una cumbre de la OTAN lleva un poco a la hilaridad", afirma el periodista.

Además, "Turquía no es un país que está en la UE, pero tampoco es Reino Unido. En ambos casos hay cooperación internacional", añade Romero. Por ende, insiste en que tal decisión no tiene mucho sentido: "No tiene sentido que haga esa distinción entre dos destinos cuando es una mujer permanentemente escoltada y que además una fuga de la mujer del presidente del Gobierno sería intolerable hasta para su marido", concluye el periodista.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido