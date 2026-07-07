Ahora

Aruser@s Fresh

Sayago, a los mensajes borrados de WhatsApp: "Es como cuando vas al baño y huele mucho a ambientador"

"¿Qué estará pensando el diablo?", se pregunta Angie Cárdenas cada vez que alguien ha borrado un mensaje de WhatsApp. Sayago tiene claro lo que esto significa y así lo hace saber en este vídeo que recoge Aruser@s.

Sayago, a los mensajes borrados de WhatsApp: "Es como cuando vas al baño y huele mucho a ambientador"

Si eres de los que alguna vez ha metido la pata por WhatsApp y ha borrado un mensaje, Sayago tiene un mensaje para ti: "Es como cuando vas al baño y huele mucho a ambientador. No lo has visto, pero saber que ahí había mucha mierda". Angie Cárdenas y María Moya cuentan en Aruser@s algunas anécdotas relacionadas con este divertido 'zasca' del cómico de 'Rock FM'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez se prepara para responder con datos a los ataques de Trump sobre el gasto en defensa: "España va con la cabeza alta"
  2. Última hora de los incendios en España | El fuego no da tregua: preocupación por la "simultaneidad" de los incendios en Cataluña
  3. Mikel Merino vuelve a aparecer y España elimina a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos
  4. Begoña Gómez no podrá acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero sí a Londres para la graduación de su hija
  5. Radiografía del caso Le Pen: ¿de qué se le acusa y a qué penas se enfrenta la líder de la extrema derecha francesa?
  6. El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) aprueba anular la licencia de El Algarrobico y abre la puerta al derribo del hotel