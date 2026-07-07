Aruser@s Fresh
Sayago, a los mensajes borrados de WhatsApp: "Es como cuando vas al baño y huele mucho a ambientador"
"¿Qué estará pensando el diablo?", se pregunta Angie Cárdenas cada vez que alguien ha borrado un mensaje de WhatsApp. Sayago tiene claro lo que esto significa y así lo hace saber en este vídeo que recoge Aruser@s.
Si eres de los que alguna vez ha metido la pata por WhatsApp y ha borrado un mensaje, Sayago tiene un mensaje para ti: "Es como cuando vas al baño y huele mucho a ambientador. No lo has visto, pero saber que ahí había mucha mierda". Angie Cárdenas y María Moya cuentan en Aruser@s algunas anécdotas relacionadas con este divertido 'zasca' del cómico de 'Rock FM'.
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