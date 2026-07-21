El monólogo de Dani Rovira sobre "el poder de observar": "No he conocido a una mujer que cague"

En su paso por 'El Club de la Comedia', Dani Rovira reflexionó sobre "el poder de la observación" en su monólogo: "Soy capaz de observar cosas que no hay. Por ejemplo, viejos pelirrojos".

Dani Rovira se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' en 2011 con un único consejo para el público: "observar". "Son todo ventajas", aseguraba el humorista, antes de explicar que la observación es una habilidad que, tiene completamente dominada.

"Yo tengo un nivel de observación que tengo el 'First Certificate' de observación, ¡voy al Vicente Calderón lleno y te encuentro a Wally!", bromeaba el cómico entre las risas del público.

Su capacidad para fijarse en los detalles llegaba incluso a lo imposible. "Soy capaz de observar cosas que no hay, que no existen. Por ejemplo, viejos pelirrojos", decía Rovira, añadiendo "un fenómeno paranormal" nuevo: "No he conocido a una tía que cague", afirmaba con humor:"¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo cagáis? ¡Qué manera tan discreta!".

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