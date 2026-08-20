El instructor de Marta alucina durante su simulacro como azafata: "No sé qué voy a hacer contigo"

Marta se prepara para convertirse en tripulante de cabina, pero su actitud durante un simulacro de vuelo deja mucho que desear. "Tengo condiciones para ser azafata, pero hay que pulirlas", reconoce.

En este fragmento de Princesas de Barrio, Marta continúa con su formación para convertirse en azafata y se enfrenta a un simulacro completo de una secuencia de vuelo. Durante la práctica, el instructor observa atentamente cómo Marta afronta las distintas situaciones que pueden producirse a bordo. Sin embargo, su comportamiento no termina de convencerle. "Tengo condiciones para ser azafata, pero hay que pulirlas", reconoce la propia Marta.

El instructor, Raúl, tampoco se corta a la hora de señalar sus principales carencias. "En contra tiene la educación y las palabrotas", apunta tras comprobar cómo se desenvuelve durante el ejercicio.

La situación se complica todavía más cuando simulan una emergencia. "Nos hemos estrellado, no has preparado la cabina, le dices al hemipléjico que se apañe con media mano...No sé qué voy a hacer contigo", lamenta Raúl, instructor de Aero-Formación.

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