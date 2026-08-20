IU critica la "poca dureza del PSOE con Marruecos" y tilda todo de un "ataque híbrido con EEUU e Israel": "Están pasando la factura"

¿Qué han dicho? Enrique Santiago ha apuntado a los marroquíes como los "responsables" y pide al Ejecutivo que les exija "que cumplan como vecino". Además, ha cargado contra Feijóo por proponer "soluciones imposibles".

Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida, ha criticado la "poca dureza del PSOE con Marruecos" en la situación de Ceuta, describiéndola como un "ataque híbrido" con la complicidad de EEUU e Israel. Santiago enfatiza la necesidad de defender la soberanía y exigir a Marruecos que cumpla como vecino. Ha pedido al Gobierno que actúe con valentía y no ceda a la presión del PP y Vox, sugiriendo trasladar a la Península a personas mientras se tramitan sus casos. Además, critica la falta de advertencias serias de la UE hacia Marruecos y denuncia intereses ocultos de derechas y de países como EEUU e Israel.

Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida en el Congreso, ha atendido a Al Rojo Vivo para hablar de la situación en Ceuta. En sus palabras, ha criticado la "poca dureza del PSOE con Marruecos" en el asunto y habla de un "ataque híbrido" de los marroquíes "con la connivencia de EEUU y de Israel".

"Sorprende la poca dureza del PSOE con Marruecos. Una cosa es la buena vecindad y otra es defender la soberanía. Hay que exigirles que cumplan como vecino", ha afirmado.

Porque Santiago ha apuntado a Marruecos: "Son los responsables. Es evidente. Se ha devuelto a 70.000 personas, que cuando dicen que se devuelvan a todos hay que recordarlo. Quedan muchos, pero son una minoría. Son solicitantes de asilo en su mayoría y niños y niñas. Según la ley de Europa y de España no pueden ser devueltos. Hay que hacer procedimientos individuales".

"Pedimos al Gobierno que sea valiente y que no se deje presionar por el PP y por Vox, que saque a la Península a personas mientras se tramitan los procesos que determinen quién puede quedarse y quién no. Feijóo propone soluciones imposibles", ha expuesto.

En ese sentido, ha apuntado al "ataque híbrido de Marruecos con la connivencia de EEUU y de Israel": "Ceuta ha sido víctima de un ataque. Un ataque a la UE por un país interpuestos que es España. La política de fronteras es europea. Es increíble es que tengan guante de oro con los marroquíes, que cobran para evitar estas situaciones. No es entendible que la UE no haya dado una advertencia seria de que va a reducir esos fondos. Marruecos no es el mejor actor para cuidar esas fronteras porque sus intereses son otros".

"Todo es criticar a España"

"Todo es criticar a España y no hay casi menciones a Marruecos. Hay intereses de los gobiernos de derechas, de EEUU y de Israel de pasar la factura de cobro a España por la actitud contra el genocidio a Palestina, contra la guerra en Irán y contra gastar el dinero del estado social en rearme", ha añadido.

Santiago, en sus palabras, ha hablado de la labor del Gobierno en Ceuta: "Parece que no está haciendo nada pero sí que está haciendo. Lo que es un gran problema para Ceuta no lo es en la Península. Hay plazas para acoger a esas personas".

"Desde el primer día estamos diciendo que el Gobierno no debe someterse a las presiones de la derecha. Ha de aplicarse la ley, que es lo mejor para Ceuta. La gente que queda ha de ser atendida con las reglas de la democracia y del Estado de Derecho. La UE prohíbe las devoluciones colectivas, pero si se les lleva a la Península el PP de Ceuta protesta en contra de los intereses de los ceutíes con un cambio de discurso. Que la UE deje de decir mentiras, ya se dice que no se puede devolver de forma arbitraria y colectivamente a niños y niñas", ha continuado.

Porque el mensaje para Feijóo ha sido claro: "Qué quiere, que los migrantes se volatilicen. Eso no puede ser. En la Península hay suficientes recursos para que Ceuta deje de soportar esta situación".

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