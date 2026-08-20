Carmen Morodo: "Resolver el problema de El Trampolín no resuelve el problema de Ceuta"

El desalojo de El Trampolín arranca con normalidad en Ceuta mientras los migrantes son trasladados a recursos de acogida. Carmen Morodo advierte de que la medida no resuelve la crisis humanitaria ni el "atasco administrativo y policial".

El desalojo de la playa de El Trampolín ha comenzado a las 7:00 horas de este jueves con normalidad. El operativo contempla el traslado de los migrantes que permanecían en la zona a distintos recursos de acogida habilitados en la ciudad, entre ellos Loma Margarita y El Embolsamiento.

Fuentes del Gobierno de Ceuta han confirmado a laSexta que la Policía Local ya está prestando apoyo al dispositivo y que se prepara el operativo de limpieza para acondicionar la playa de El Trampolín lo antes posible.

La medida ha sido valorada en Al Rojo Vivo por la periodista Carmen Morodo, quien ha considerado que el desalojo era "imprescindible". "El Estado español, el Gobierno, no puede normalizar que una playa pública esté ocupada por un asentamiento ilegal", ha señalado.

Sin embargo, Morodo ha advertido de que el desalojo de la playa no supone el fin de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad. 2Resuelves el problema de El Trampolín, no resuelves el problema de Ceuta ni el problema humanitario", ha apuntado.

La periodista también ha puesto el foco en las dificultades que persisten para gestionar la situación migratoria. "Tenemos un cuello de botella que sigue ahí, que es el atasco administrativo y policial", ha explicado.

En este sentido, ha cuestionado que todavía no exista una cifra clara sobre el número de personas en situación irregular que permanecen en la ciudad, especialmente en el caso de los menores. "Seguimos sin saber cuántos son, las personas irregulares, sobre todo los menores, y seguimos teniendo una frontera absolutamente vulnerable", ha añadido.

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