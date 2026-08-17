El sincero balance de Marta tras su primer día en la escuela de azafatas: "Lo único que he hecho bien es llegar puntual"

Marta cumple una de sus grandes ilusiones desde niña: formarse para convertirse en azafata. En una de sus clases, se enfrenta a varias situaciones con pasajeros conflictivos y demuestra que todavía tiene mucho que aprender.

"Siempre ha sido mi ilusión desde chiquitita", cuenta Marta mientras se prepara para cumplir su sueño de convertirse en azafata. Para conseguirlo, acude a una escuela especializada donde aprende cómo actuar ante todo tipo de situaciones que pueden surgir durante un vuelo. Raúl, instructor de Aero-Formación, describe a Marta como una estudiante "muy impetuosa, nerviosa y descentrada".

Durante la sesión, los alumnos plantean algunas de las situaciones incómodas a las que podrían enfrentarse a bordo. "¿También te puede pasar que te toquen el culo, no?", pregunta uno de los estudiantes, a lo que Marta responde: "Le parto la cara". Después llega el momento de ponerse a prueba con una simulación, donde Marta hace de tripulante de cabina mientras debe atender una situación en la que varios pasajeros se quejan de que tienen demasiado calor.

Al terminar la clase, llega el momento de hacer balance. "Lo único que he hecho bien es llegar a clase puntual", reconoce Marta entre risas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido