Mariana Nannis recorre un barrio obrero de Madrid en Mujeres ricas: "¿Estamos en África?"

"Después dicen que Sudamérica es tercer mundo, pero esto es cuarto mundo y estamos en Europa", reflexiona Mariana Nannis en este vídeo tras recorrer un barrio obrero de Madrid en Mujeres ricas.

Después de decir que no a la cena benéfica de Mar Segura, Mariana Nannis reflexiona en este vídeo de Mujeres ricas. "Hay gente que es estúpida", asegura Mariana Nannis, que critica a la gente que va a eventos solidarios: "Dice, 'vamos a la fiesta y a reunirnos con un vestido de Gucci y hacemos gestos y, al final, no está haciendo nada, solo eventos sociales, pero no van a ver la realidad".

Por eso, la argentina acude a un barrio obrero para conocer cuál es esa realidad: "Después dicen que Sudamérica es tercer mundo, pero esto es cuarto mundo y estamos en Europa". "¿Dónde está la Comunidad Europea?", se pregunta la modelo en el vídeo, donde ironiza: "¿Estamos en África?, En África puede haber denge, en Argentina a las afueras, pero aquí estamos en Europa...". Mariana recorre las calles de este barrio con Rachel, de la asociación Fray Escoba.

"Es un barrio obrero que antiguamente tenía mucha repercusión en la droga", explica la joven a Mariana, que, por su parte, recuerda en este vídeo que ella cuando viaja a Madrid desde Marbella se aloja "en el Palace". Sin embargo, reflexiona: "Sales un poco a las afueras de Madrid y ves que hay gente que tiene que esperar 50 años, medio siglo de vida, para que le cambien de casa y es muy triste".

Por otro lado, sobre la importancia de fomentar que los niños estudien, la argentina asegura que "si lo niños no tienen educación, España no tiene futuro": "Estos niños son el futuro y me parece increíble lo que está haciendo Rachel porque los padres no tienen posibilidades, están abandonados". "Si fuera presidenta construiría, no se puede tirar abajo edificios por no tener licencia, hay que dárselo a la gente que no tenga dónde vivir", afirma Mariana, que destaca que antes de tirar un edificio se puede remodelar y ayudar a la gente sin casa.

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