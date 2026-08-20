La tajante respuesta de una señora sobre si pensó en divorciarse de su marido en sus 54 años de casada

"Nunca pensé en el divorcio, en el asesinato sí", afirma irónica una señora después de que su hija la pregunte si alguna vez pensó en divorciarse en sus 54 años de matrimonio.

Una mujer graba a su madre cuando le pregunta si alguna vez pensó en separarse de su marido tras 54 años casada. "En el divorcio nunca, pero en el asesinato sí", bromea la señora en el vídeo principal de esta noticia.