Ahora

Aruser@s Fresh

La tajante respuesta de una señora sobre si pensó en divorciarse de su marido en sus 54 años de casada

"Nunca pensé en el divorcio, en el asesinato sí", afirma irónica una señora después de que su hija la pregunte si alguna vez pensó en divorciarse en sus 54 años de matrimonio.

La tajante respuesta de una señora sobre si pensó en divorciarse de su marido en sus 54 años de casada

Una mujer graba a su madre cuando le pregunta si alguna vez pensó en separarse de su marido tras 54 años casada. "En el divorcio nunca, pero en el asesinato sí", bromea la señora en el vídeo principal de esta noticia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Realojan a los migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta a espacios temporales de acogida habilitados por el Gobierno
  2. Sol critica la "persecución" a Ayuso por su mudanza mientras evita aclarar por qué se compró el 'ático secreto' de Chamberí
  3. Optimismo con el incendio de Las Hurdes: se abre una "ventana de oportunidad" en Pinofranqueado (Cáceres) tras arder 3.700 hectáreas
  4. Trump anuncia la "operación económica más destructiva" contra Irán y amenaza con "consecuencias" a los países que ayuden a Teherán
  5. Al menos 12 muertos y 34 heridos en un ataque ruso a gran escala contra Kyiv
  6. El príncipe Harry y Meghan regresan a Reino Unido con sus hijos seis años después