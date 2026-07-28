El monólogo de Gorka Otxoa sobre el libro Guinness: "Se llama así por la cantidad de cerveza que hay que beber para hacer esas gilipolleces"

"Estoy muy contento de ser el primer donostiarra en hacer un monólogo El Club de la Comedia porque este monólogo va sobre eso, de todos los pioneros", presenta Gorka Otxoa su monólogo.

Gorka Otxoa llega al plató para hablar en su monólogo sobre los pioneros: "Estoy muy contento de ser el primer donostiarra en hacer un monólogo El Club de la Comedia porque este monólogo va sobre eso, todos aquellos pioneros que fueron los primeros en hacer algo". "Científicos, exploradores, deportistas... y, sobre todo, gilipollas", destaca el cómico, que pone de ejemplo "el primer gilipollas que metió los dedos en un enchufe": "Gracias a él sabemos que no tenemos que hacerlo".

"Y es que para ser un pionero no solo hay que ser capaz de hacer algo, también de contarlo", explica el actor, que destaca que "ser el primero lo es todo, sobre todo en el deporte, que nadie recuerda al segundo": "Para quedar segundo mejor no salgas de casa, la plata no sirve para nada, ¡si hasta el papel de plata lo hacen de aluminio!". "Ser el primero en algo es una forma segura de entrar en la historia y que tu nombre sea recordado para siempre", afirma Gorka Otxoa, que reflexiona en este vídeo: "Están Adán y Eva, pero ¿cómo se llamaba el tercero? igual era un chino porque cuando no sabemos quién ha hecho algo decimos 'los chinos'". Por último, el actor destaca que está convencido de que "el libro Guinness se llama así por la cantidad de cerveza que hay que beber para hacer esas gilipolleces".

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