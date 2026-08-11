El monólogo de Luis Piedrahita sobre facturar maletas: "Aparecen en el aeropuerto con pinta de haber vivido una experiencia horrible"

"El día más duro en la vida de una maleta es cuando hay que facturarla", destaca Luis Piedrahita en su monólogo en El Club de la Comedia, que explica que en el aeropuerto "siempre hay una maleta huérfana en la cinta".

"La vida es un viaje en el que ni siquiera sabemos qué meter en la maleta", destaca Luis Piedrahita en su monólogo en El Club de la Comedia, donde explica que "una maleta no se llena de ropa, sino de por si acasos" y se pregunta "por qué hemos tardado tanto en meter ruedas a la maleta": "La maleta es un invento reciente, pero la rueda lleva desde el principio descojonada de la risa". Y es que "ahora la mayoría de las maletas tienen ruedas, pero no todas, las caras siguen sin tener ruedas, cómo se nota que sus dueños no son los que tienen que cargar con ellas", destaca.

Pero, "¿cuánto tiempo se tarda en hacer una maleta?, tampoco se puede saber, hay señoras que dicen que tres días porque se hacen una lista, pero si se van dos días a la playa y la maleta de vuelta la tiene que empezar a hacer antes de salir", destaca el humorista, que se pregunta "cómo se hace una maleta en tres días". "En tres días vas necesitando la ropa que dejas en la maleta", afirma Piedrahita, que resalta que "luego hay tíos que dicen que tardan 15 minutos": "O sea, que la ropa que lleva es justo la que lleva puesta".

Sin embargo, "el día más duro en la vida de una maleta es cuando hay que facturarla porque la maleta se lo huele", explica el cómico, que explica que "en el aeropuerto de destino te aparece la maleta con una pinta de haber vivido una experiencia horrible": "De hecho, hay gente que ni reconoce sus maletas" por eso "siempre hay una maleta huérfana en la cinta trasbordadora que nadie quiere".

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