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Mariana Nannis, desesperada por la convivencia de sus perros: "Son como un matrimonio que se está a punto de separar"

La argentina continúa trabajando junto a varios expertos para conseguir que sus dos perros, dos machos con tendencia a dominar, aprendan a convivir y "se hagan amigos de una vez".

Mariana Nannis, desesperada por la convivencia de sus perros: "Son como un matrimonio que se está a punto de separar"

Mariana Nannis continúa intentando mejorar la convivencia entre sus perros con la ayuda de varios expertos en comportamiento animal. Su objetivo es conseguir que los dos animales, a los que define como "dos machos con tendencia a dominar", puedan convivir sin enfrentamientos y "se hagan amigos de una vez".

Durante la sesión, los especialistas enseñan a Mariana a identificar el momento adecuado para premiar a sus mascotas cuando tienen un comportamiento positivo. Una tarea que no resulta sencilla teniendo en cuenta la tensión que existe entre los dos animales. "Es como un matrimonio que se está a punto de separar, se agarra a cualquier momento, son un peligro latente", asegura la argentina.

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