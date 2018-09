Alberto Chicote intentó reflotar 'La Ermita', "un local que no pasaba el control de Sanidad"

Alberto Chicote rechaza los platos de 'La Ermita': "A Gollum le gusta así la dorada. A mí, no"

Alberto Chicote llegó a 'La Ermita', el nuevo reto situado en Madrid, que estaba condenado al fracaso por sus tres socios. Para conocerlo mejor, comenzó probando sus platos: un caldo gallego salado y una lubina sustituida por una dorada. El chef intentó averiguar el por qué volvería a un sitio como ese, pero no encontró respuesta, solo el vacile de su propietario.

El desorden de la cocina impacta a Alberto Chicote: "No puedes guardar cartón en una cámara"

La cocina de 'La Ermita' estaba limpia. Y es que, los trabajadores del restaurante habían hecho limpieza a fondo antes de la llegada del chef Chicote. Sin embargo, se les olvidó el almacén, razón por la cual Sanidad podría haber cerrado el local.

Chicote alucina con la falta de gestión en 'La Ermita': "Sería fundamental numerar las mesas"

En el servicio de cenas, los camareros se empezaron a liar y los propietarios no entendían las comandas. Los platos no salían y muchos de ellos erna devueltos. ¿Resultado? Una cocina desatendida, un comedor abandonado y un propietario nervioso que justificaba todo con excusas. "Me estás poniendo atacado, macho", comentó el dueño sobre Alberto Chicote.

Los socios de 'La Ermita' no saben gestionar el negocio: "Hasta el más tonto puede llevar un restaurante"

'La Ermita' pidió dinero y Chicote ayuda a un experto en gestión de restaurantes para hablar de la situación a la que se enfrentaban los socios. Un estado complicado donde el principal problema era la falta de entendimiento entre socios que no sabían separar lo profesional de lo personal.

La mala organización de 'La Emita' hace que el camarero se desespere: "¿Cómo te voy a dar los platos de una mesa que no existe?"

Llegó el servicio de comidas y Carlos se hizo un lío con las comandas. Mientras, la carne se quemaba en la cocina y Mousta le echaba las culpas a Marta, hasta que perdió los papeles y decidió abandonar. Una situación crítica que obligó a Chicote a ponerse manos a la obra en la cocina.

Alberto Chicote se harta del mal ambiente de trabajo: "En 'La Ermita' estás todo el día y matas por diez minutos fuera"

Carlos y Marta tenían un problema: no sabían funcionar en equipo. Por eso, el chef les llevó al 'Banco de Alimentos de Madrid', un ejemplo práctico de generosidad y buen ambiente laboral. Allí, se convirtieron en voluntarios para aprender la lección e intentar "construir un ambiente en equipo sin imponer nada".

Alberto Chicote, sobre la reforma en 'La Ermita': "Esto, sin un trabajo bien hecho, es cerrar la puerta con algo bonito dentro"

El equipo de reformas de Alberto Chicote sólo dispuso de 24 horas para hacer un cambio "impresionante" que "no tiene nada que ver con lo que era antes", aseguró Chicote. Un nuevo local que dejó en shock a Marta, quien observaba los distintos espacios de un restaurante que ahora era "alegre, moderno, bonito y cálido a la vez".

La pasividad de Susana molesta a los empleados de 'La Ermita': "Si es muy necesario ayudo, si no prefiero cenar"

Por fin, Susana, la socia 'fantasma' y capitalista apareció en la reapertura de 'La Ermita'. Una persona más que podría ayudar en el negocio, pero que decidió quedarse cenando, a pesar del caos que se estaba viviendo en la cocina.