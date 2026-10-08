Hoy, en Pesadilla en la Cocina, Alberto Chicote de rescatar el restaurante de un hostelero argentino en Pinto (Madrid)

Esta semana, Pesadilla en la cocina se desplaza a Pinto (Madrid) para conocer Como la trucha al trucho, un restaurante tan peculiar como el dueño que lo dirige.

Esta noche, después de 'El Intermedio', llega una nueva entrega de 'Pesadilla en la cocina'. El mítico y exitoso programa de laSexta continúa haciendo historia con su décima temporada, capitaneada por el chef que ha convertido este formato internacional en todo un referente de la televisión en nuestro país, Alberto Chicote.

'Pesadilla en la cocina' mantiene en esta décima temporada su filosofía intacta: reflotar restaurantes en crisis de la mano de un Alberto Chicote, eso sí, más cañero que nunca. Porque diez temporadas después, hay retos a los que todavía no se había enfrentado, donde el caos, el desorden, la suciedad y la tensión alcanzan niveles nunca vistos. Situaciones inéditas que hasta para el mismísimo Chicote supondrán una primera vez.

En el programa de hoy...

En el programa de esta semana, 'Pesadilla en la cocina' se enfrenta al reto de rescatar a un hostelero argentino desbordado por sus problemas personales y un negocio al límite

Esta semana, 'Pesadilla en la cocina' se desplaza a Pinto (Madrid) para conocer 'Como la trucha al trucho', un restaurante tan peculiar como el dueño que lo dirige. Emiliano, un hostelero argentino que lleva años sin ver a su familia en su país natal, atraviesa un momento complicado de su vida. A sus problemas personales se le suma una importante deuda y un negocio cuyo futuro pende de un hilo.

Emiliano abrió el restaurante hace tres años junto a su entonces pareja. Con el tiempo, el desgaste de su situación personal también ha acabado afectando al local. Explosivo, irascible y con escasa capacidad para encajar críticas, descarga a menudo su frustración sobre los empleados. Su necesidad de supervisarlo todo le lleva a abandonar constantemente la cocina para controlar lo que ocurre en sala, donde no duda en reprender al personal delante de clientes y compañeros.

Junto a él trabajan Eduardo y María, dos empleados que conviven a diario con el fuerte carácter de su jefe. Mientras Emiliano intenta mantener el control de cada detalle, la falta de implicación del equipo y los continuos enfrentamientos han convertido los gritos y las discusiones en una constante, generando un ambiente cada vez más deteriorado.

Al llegar a 'Como la trucha al trucho', Alberto Chicote se encontrará con un negocio en el que los problemas no solo se sirven en los platos. Para descubrir qué está ocurriendo en el negocio, probará algunos de los platos de una carta tan ambiciosa como irregular en su ejecución y observará de cerca el funcionamiento del restaurante, en un servicio que pronto se verá superado por los nervios y las discusiones.

Consciente del desgaste personal que arrastra Emiliano, Alberto Chicote trabajará para que el hostelero recupere la ilusión y vuelva a tomar las riendas de su proyecto. Un nuevo concepto para el local, una carta renovada y una forma diferente de trabajar marcarán el comienzo de una nueva etapa para 'Como la trucha al trucho'. Pero el futuro del restaurante dependerá de que Emiliano consiga controlar sus impulsos, recuperar el liderazgo del equipo y demostrar que todavía está a tiempo de darle la vuelta a una situación que amenaza con llevarse por delante su negocio.

En esta temporada...

Desde el sur de Andalucía al centro peninsular, pasando por ciudades históricas, pueblos de interior, municipios del extrarradio o enclaves residenciales, la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina' ofrecerá un recorrido por la geografía española a través de algunos de los casos más complejos de la hostelería nacional a los que se ha enfrentado el programa.

En paralelo al descubrimiento de nuevos establecimientos, con sus cocinas y las pesadillas que esconden, el programa también será testigo de historias familiares y personales tan impactantes como emocionantes en negocios al borde del desplome: responsables sin liderazgo ni comunicación, relaciones de pareja deterioradas por la presión del trabajo, reacciones insólitas, propietarios desbordados, frustrados o desesperados y personas que tendrán que enfrentarse a sus propios errores si quieren seguir adelante.

*Pesadilla en la Cocina: Como la trucha al trucho, ya disponible en atresplayer

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