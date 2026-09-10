El tenso cara a cara de Alberto Chicote con el cocinero de 'Bodeguita los 50': "Un espectáculo cojonudo, digno del Circo del Sol"

Borja, cocinero de 'Bodeguita los 50' grita a Alberto Chicote desde la cocina, algo que indigna al presentador de Pesadilla en la cocina: "No voy a estar hablando a voces con el cocinero en mitad del bar".

Alberto Chicote no da crédito al probar la comida de 'Bodega los 50' en Pesadilla en la cocina. "¡Hostia!, ¿por qué tienen este color?, nunca me he comido unas croquetas amarillas", alucina Alberto Chicote, que se sorprende al recibir la respuesta a gritos del cocinero, que se asoma desde la cocina.

"Vamos a ver Chicote, estoy solo, que cada uno coja su palo", reclama Borja a gritos en este vídeo, donde Chicote zanja la conversación rápido: "Ahora hablo contigo". "No voy a estar hablando a voces con el cocinero en mitad del bar", señala el exitoso chef. Tras criticar los platos, Chicote pide conocer la cocina y, por supuesto, al cocinero, Borja, quien ha montado un "espectáculo cojonudo". "Como para llevarlo al Circo del Sol", asegura el presentador a uno de los dueños del negocio, al que le da otra opción: "Igual teníamos que montarle uno en Las Vegas y dejarlo ahí". "No debes de venir mucho porque por lo que me han dicho siempre es así", señala Chicote.

Al entrar a la cocina y conocer a Borja, la situación empeora. Y es que la cocina está hecha un auténtico desastre. "No me cuentes como lo tienes porque lo tienes hecho una mierda", afirma enfadado Chicote a Borja, que intenta excusarse mientras Chicote sentencia: "Hace mucho que no limpio la cocina de otro". En ese momento, ambos protagonizan otro tenso momento que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido