Así reacciona Alberto Chicote al descubrir al "fantasma" de 'Bodeguita los 50' en Pesadilla en la cocina

"¿Me estás diciendo que no es alguien que entró a robar?", pregunta alucinado Alberto Chicote a Chari, dueña de 'Bodeguita los 50' cuando le enseña al "fantasma" de noche en el local a través de la cámara.

Alberto Chicote visita en esta nueva temporada de Pesadilla en la cocina la taberna 'Bodeguita Los 50'. El presentador acude a la llamada de auxilio del local para sacarlo de la situación "de apuros" que sufre. Y es que Chari, la dueña, es incapaz de llevar las riendas del restaurante, le cuesta tomar decisiones y dar instrucciones a un equipo. Tampoco pone en firme a su cocinero, Borja, del que el resto del equipo se queja por su actitud y falta de limpieza.

"No sirvo para mandar y soy una persona muy negativa, todo me sale mal", reconoce la propia dueña a Chicote. Además de todo esto, 'La bodeguita de los 50' tiene un problema extra que el presentador de Pesadilla en la cocina no se ve venir. Y es que Chari le confiesa que tienen "un fantasma" en el local, algo que deja a cuadros a Alberto Chicote. La dueña del establecimiento enseña al exitoso chef una imagen de su cámara de seguridad en la que se puede ver a un hombre de noche en el local.

"No entiendo, ¿quién es este señor?, ¿es alguien que entró a robar?", pregunta Alberto Chicote alucinado a Chari, que le explica que se trata de "un fantasmilla que anda por ahí" y que le han puesto de nombre "Eustaquio". "¿Como que un fantasma?, ¿me estas diciendo que esto no es una persona real?", pregunta el presentador, que no da crédito de la situación. Chari le explica que no es una personal normal ya que en ese momento "el bar estaba cerrado".

"Pero, ¿te lo crees porque has visto una foto y ya está?", quiere saber más Chicote, a lo que Chari explica que no es solo por la foto sino que el fantasma: "Te sopla y enciende y apaga el fuego y las luces". Además, la dueña del negocio explica que una de sus camareras, Ana, "dice que le habla y le dice hola": "Le hemos puesto Eustaquio, pero no sabemos por qué está aquí". Eso sí, "le gusta jugar con los compañeros", explica Chari en el vídeo principal de esta noticia, donde puedes ver la imagen del "fantasma".

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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