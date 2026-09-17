Una comensal venezolana denuncia el trato del encargado de 'Gastrobar Telerita': "Me estás faltando el respeto"

La tensión se dispara en 'Gastrobar Terelita' cuando una comensal critica un plato y la respuesta del encargado provoca un duro enfrentamiento que termina con la clienta denunciando haber recibido "el peor trato" de su vida.

Mientras Alberto Chicote intenta sacar adelante un servicio que se encuentra al límite, con los platos que no salen y los comensales acumulando minutos de espera, la tensión termina trasladándose también al comedor de 'Gastrobar Terelita'.

Una clienta no duda en mostrar su descontento con uno de los platos que le han servido. "Está fatal el arroz, parece que fue de la semana pasada y la carne está dura", se queja. Una crítica que Junior, encargado del restaurante, no encaja bien. "Cariño, ¿eres de Perú?", pregunta a la comensal. "No soy", responde ella. "Es que así es la textura de la carne y el arroz", continúa el encargado.

La clienta explica entonces que es venezolana y que está acostumbrada a comer arroz. Una respuesta ante la que Junior vuelve a cargar contra ella: "Tienes mal el paladar". "Nuestra comida es muchísimo mejor que la de Venezuela, me está ofendiendo", añade crítico Junior, mientras la comensal defiende su derecho a valorar lo que está comiendo: "No me puede decir lo que tengo que decir, estoy defendiendo mi verdad. Es una falta de respeto, es el peor trato que he recibido en mi vida en un restaurante".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido