El duro relato del dueño de 'Gastrobar Terelita' a Chicote sobre su llegada a Madrid: "Dormí cuatro días en la calle"

El dueño de 'Gastrobar Terelita'' cuenta que llegó a la capital alrededor de 2016 con 16.000 dólares que había conseguido ahorrar, pero los perdió poco después de instalarse: "Me robaron".

"Encontré una habitación en Coslada, había traído 16.000 dólares y los tenía guardados. Un día me llevaron a un evento y cuando llegué el dinero no estaba. Me robaron todo. Y ese mismo día me echaron", relata en este fragmento el dueño de 'Gastrobar Telerita', sobre su "dura" llegada a Madrid en 2016.

Sin dinero, sin conocer a nadie y todavía sin papeles, Giusseppi asegura que se vio obligado a dormir en la calle. "Me fui a un parque, no tenía más que los 40 euros, no tenía más. No conocía a nadie. Sin papeles, sin dinero y sin casa, en la calle. Tres noches, cuatro días que me tocó dormir en la calle. Fue a la salida de la estación del metro de Coslada", recuerda.

Su situación cambió cuando apareció una persona que decidió ayudarle. "Logré salir porque apareció una señora y me ayudó a salir de ahí y conseguir un lugar donde vivir", explica.

Una historia que sorprende a Chicote, especialmente al comprobar hasta dónde ha conseguido llegar Giusseppi desde entonces.

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