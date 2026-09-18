La emoción del dueño del Gastrobar Terelita al encontrarse a su madre en el lugar donde dormía en la calle

"Yo no he podido decirle a mi madre lo que he vivido en este lugar porque no quiero que sepa todo lo que me costó cuando llegué aquí", destaca el dueño del restaurante peruano Gastrobar Terelita.

Después de ver el desastroso servicio del restaurante peruano Gastrobar Terelita, en Alcorcón, Madrid, Alberto Chicote reúne a los responsables del establecimiento en Pesadilla en la cocina. Chicote cita a Giusseppi, dueño, encargado y cocinero, en la misma plaza donde, años atrás, se vio obligado a dormir en la intemperie. "Este lugar es donde estuve en uno de los peores momentos de mi vida", asegura el hombre, que recuerda cómo durmió en la calle: "Me recuerda cosas duras, difíciles".

"Sé que mi abuela estaba ahí cuidándome, porque no me pasó nada y apareció esta peruana que me ayudó y que jamás voy a olvidar porque fue un ángel enviado por mi abuela", asegura Giusseppi , que destaca que siempre es su abuela la que le protege: "Fui mi luz". Por otro lado, sobre su madre, asegura que es "lo único" que le queda aunque nos e ven mucho: "Siento que para ella también le fallé".

"Yo no he podido decirle a mi madre lo que he vivido en este lugar porque no quiero que sepa todo lo que me costó cuando llegué aquí", destaca el hombre, que afirma que no quiere que su madre sufra. En ese momento, su madre aparece en el vídeo para abrazarle. "Sentir que me abraza y sentir su olor es lo más hermoso que tengo", afirma el dueño del Gastrobar. "Tienes que tener mucha fuerza, nunca tienes que agachar la cabeza, sino tenerla en alto", asegura la madre.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Gastrobar Telerita' en atresplayer.com.

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