Hoy, en Pesadilla en la Cocina, Alberto Chicote visita un gastrobar peruano en Alcorcón con la campana más sucia de la historia

Diez temporadas y todavía quedan situaciones inéditas por vivir, que sorprenderán hasta al mismísimo Chicote. Esta semana, descubrirá la campana de cocina más sucia de la historia del programa.

Esta noche, después de El Intermedio, laSexta estrena una nueva entrega de Pesadilla en la cocina (23.00 horas). El mítico y exitoso programa ha vuelto al Prime Time de la cadena con una temporada muy especial, la décima, de nuevo capitaneada por el chef que ha convertido este formato internacional en todo un referente de la televisión en nuestro país, Alberto Chicote.

‘Pesadilla en la cocina’ mantiene en esta décima temporada su filosofía intacta: reflotar restaurantes en crisis de la mano de un Alberto Chicote, eso sí, más cañero que nunca. Porque diez temporadas después, hay retos a los que todavía no se había enfrentado, donde el caos, el desorden, la suciedad y la tensión alcanzan niveles nunca vistos. Situaciones inéditas que hasta para el mismísimo Chicote supondrán una primera vez.

En el programa de hoy, Chicote descubre la campana de cocina más sucia de la historia del programa

Esta semana, Pesadilla en la cocina viaja al corazón de Perú... en pleno Alcorcón. En este emblemático municipio del sur de Madrid se encuentra el Gastrobar Terelita, un restaurante peruano en manos de un dueño curtido por la vida que hoy, no sin razones, vive con miedo a perderlo todo. Su propietario, Giusseppi, llegó a España hace más de una década con la ilusión de construir un futuro mejor. Nada más aterrizar sufrió un robo que lo dejó sin recursos y le obligó a pasar varios días viviendo en la calle. Hoy, después de años de sacrificio, ve cómo el negocio de sus sueños atraviesa su momento más delicado. Rendirse nunca ha sido una opción para él, pero la situación del negocio amenaza con llevarle al límite.

Al frente de Gastrobar Terelita, Giusseppi trabaja junto a su marido, Junior. La presión diaria y los problemas del restaurante han deteriorado su relación hasta convertirla en una fuente constante de conflictos. La falta de coordinación, los retrasos continuos y la incapacidad para gestionar correctamente los servicios han creado un ambiente cada vez más difícil de sostener dentro del restaurante. Además, aunque la comida convence a muchos clientes, el restaurante es incapaz de ofrecer una experiencia a la altura debido a los constantes errores de gestión y al choque de personalidades que impera en el equipo, lo que ha terminado por minar el funcionamiento del negocio.

Al llegar a Gastrobar Terelita, Alberto Chicote será testigo de una dinámica que se repite día tras día y comprobará por qué los clientes pierden la paciencia. En este restaurante, los servicios avanzan a un ritmo desesperadamente lento, las comandas se acumulan, las esperas se alargan y la tensión termina apoderándose de la sala. La falta de organización termina convirtiendo cada jornada en una prueba de paciencia para empleados y clientes.

Pero la lentitud no será la única sorpresa. El chef se encontrará con una cocina marcada por la suciedad y por una campana extractora cuyo estado le dejará sin palabras. La acumulación de grasa, ya ennegrecida, supone un riesgo para la seguridad del restaurante, especialmente teniendo en cuenta los continuos flambeados que realiza Giusseppi durante los servicios. Una situación que llevará a Alberto Chicote a advertir al propietario en varias ocasiones sobre las consecuencias que podría tener seguir trabajando en esas condiciones

Desde el sur de Andalucía al centro peninsular, pasando por ciudades históricas, pueblos de interior, municipios del extrarradio o enclaves residenciales, la nueva temporada de Pesadilla en la cocina ofrecerá un recorrido por la geografía española a través de algunos de los casos más complejos de la hostelería nacional a los que se ha enfrentado el programa.

En paralelo al descubrimiento de nuevos establecimientos, con sus cocinas y las pesadillas que esconden, el programa también será testigo de historias familiares y personales tan impactantes como emocionantes en negocios al borde del desplome: responsables sin liderazgo ni comunicación, relaciones de pareja deterioradas por la presión del trabajo, reacciones insólitas, propietarios desbordados, frustrados o desesperados y personas que tendrán que enfrentarse a sus propios errores si quieren seguir adelante.

Pesadilla en la cocina, diez temporadas de un formato icónico en el entretenimiento de laSexta

Pesadilla en la cocina es, sin duda, uno de los grandes puntales del entretenimiento en la historia de laSexta, la cadena de Atresmedia que, por su parte, está celebrando veinte años desde el comienzo de sus emisiones. Fue en 2012 cuando Alberto Chicote se enfundaba por primera vez una de sus ya míticas chaquetillas, imprimiendo su propio sello y dando aún más personalidad al formato. Desde entonces, el chef y el equipo del programa han visitado más de un centenar de restaurantes, a los que han ayudado e intentado salvar de las situaciones más extremas con consejos gastronómicos, empresariales y también personales.

Durante todas estas temporadas, Alberto Chicote ha tirado de perseverancia, paciencia y tenacidad para hacer frente a los desafíos y obstáculos que se han presentado en cada uno de los restaurantes. El chef no solo ha puesto su dilatada experiencia al servicio de los protagonistas, también ha desplegado sus grandes habilidades comunicativas ante situaciones muy complicadas, mostrando su cercanía e implicación en cada uno de los casos.

Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote y laSexta forman un triplete de éxito consolidado y extensamente reconocido para el gran público, tal y como demuestran sus datos: el formato acumula cerca de 37 millones de espectadores únicos en toda su historia, lo que supone que más del 83% de la población lo ha visto en algún momento. Su debut en octubre de 2012 fue el segundo estreno histórico de entretenimiento más visto de la cadena (2.802.000 y 13,7%) tras el de ‘El jefe infiltrado’ en abril de 2014 (2.970.000 y 14,6%).

Pesadilla en la cocina es una producción de Atresmedia en colaboración Warner Bros. ITVP España. El formato es la versión española del internacional ‘Kitchen Nightmares’, que lanzó a la fama mundial al cocinero británico Gordon Ramsey en 2004. En laSexta, ha sido Alberto Chicote quien ha cocinado y popularizado el programa que cuenta con 30 adaptaciones en todo el mundo.

*Ya puedes ver Pesadilla en la Cocina: Gastrobar Terelita en atresplayer.

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