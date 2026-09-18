Alberto Chicote escribe su nombre sobre la grasa de la pared de 'Gastrobar Terelita': "Limpiáis o me voy"

Pelos, grasa, plásticos y suciedad se acumulan en la cocina de 'Gastrobar Terelita'. Ante el estado del local, Chicote se planta y deja claro al equipo que si quieren continuar, primero tendrán que ponerse a limpiar.

La situación en la cocina de 'Gastrobar Terelita' obliga a Alberto Chicote a tomar cartas en el asunto. El chef se encuentra con una cantidad de grasa y suciedad que le deja completamente sorprendido. "Pelos, mierda, plásticos, grasa... ¿Me lo puedes explicar?", pregunta al equipo mientras inspecciona el estado de la cocina.

Ante semejante panorama, Chicote deja claro que en esas condiciones no está dispuesto a continuar. "Aquí no se puede dar un servicio", sentencia el chef, mientras pone las condiciones para seguir adelante: "Si queréis que hagamos algo aquí, lo primero que tenéis que hacer es limpiar y recoger, y dejar esto con unas condiciones mínimas para atender a la gente".

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