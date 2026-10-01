Una clienta casi se ahoga con el cachopo del Club Social Navahonda: "Me he sacado el cacho con las manos"

"No se le ocurre ni al que asó la manteca", estalla Chicote después de que una clienta casi se atragante con un cachopo. La situación llega a tal límite que cocineros y camareros abandonan sus puestos: "¡Me va a dar un perreque!".

El primer servicio del Club Social Navahonda se convierte en un auténtico caos. Las comandas no dejan de entrar, la cocina no da abasto y los problemas empiezan a llegar también al comedor. En medio del descontrol, una clienta se lleva un buen susto al probar uno de los platos estrella del restaurante: el cachopo.

"La carne está un poco tirante, casi me ahogo", explica la comensal ante las cámaras de laSexta, mientras Alberto Chicote sigue la situación desde la cocina. "Si es que lo freís dos veces. Freír un empanado dos veces es para pegarse un tiro. No se le ocurre ni al que asó la manteca", sentencia el chef.

Pero el cachopo es solo uno de los problemas a los que tiene que enfrentarse el equipo durante un servicio que se descontrola por completo. La cocina no da abasto y algunos clientes terminan marchándose sin comer. Ante la falta de organización, uno de los camareros tiene que entrar en la cocina para echar una mano, dejando el comedor prácticamente en manos de una sola persona.

Jony, mientras tanto, se queda solo atendiendo el comedor y la terraza y acaba completamente desbordado. "Estoy atacado de los nervios, estoy con agua, no sé ni lo que tomarme", le confiesa a Pilar, la dueña del restaurante.

En plena vorágine, Piluqui, una de las cocineras, abandona la cocina. "Cojo y me voy. Ya he sacado los principales, que alguien saque los postres. ¡Me va a dar un perreque en el corazón!", anuncia antes de marcharse. La situación es tal que Pilar termina recurriendo a Montse, la presidenta del club, para que entre en la cocina y eche una mano.

Con el equipo completamente desbordado y cada vez más personas abandonando sus puestos, el primer servicio del Club Social Navahonda se convierte en la prueba más evidente de los graves problemas de organización que Chicote tendrá que intentar solucionar.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: Club Social Navahonda en atresplayer. com

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