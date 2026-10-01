Alberto Chicote descubre que las cocineras del Club Social Navahonda nunca han trabajado en hostelería

"Es el equipo de cocina menos profesional en 14 años de programa", asegura Chicote al descubrir que, de las seis personas que trabajan en el Club Social Navahonda, "no hay una que sepa lo que hace".

Todo parece ir mal desde el primer momento en el Club Social Navahonda. La comida está congelada, ni siquiera la verdura es fresca y la cocina se convierte en un auténtico caos. A esto se suma que la luz salta constantemente y el restaurante está a punto de quedarse sin gas.

Chicote intenta entender cómo funciona el equipo y descubre que la experiencia en hostelería brilla por su ausencia. Pilar, propietaria y cocinera del restaurante, había trabajado anteriormente en discotecas y pubs; Piluqui, también cocinera, trabajaba en El Corte Inglés, mientras que Melisa, ayudante de cocina, era auxiliar de enfermería en su país de origen. "Es el equipo de cocina menos profesional en 14 años de programa", asegura el chef de Pesadilla. De hecho, considera que de las seis personas que atienden el restaurante "no hay una que sepa lo que hace".

Y los problemas no han hecho más que empezar. Durante el primer servicio, las comandas comienzan a entrar sin parar y Jony, uno de los camareros, se ve completamente desbordado.

Mientras tanto, en la cocina, la situación tampoco mejora. Los constantes cortes de luz y la falta de gas hacen que Chicote pierda rápidamente la paciencia. "Se va la luz, se va el gas y de aquí a tres minutos se va 'el Chicote'", llega a advertir ante el cúmulo de despropósitos.

Con este panorama, las expectativas de Chicote antes del primer servicio no pueden ser peores.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: Club Social Navahonda en atresplayer. com

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