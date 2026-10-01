Chicote pone a Pilar frente al problema del Club Social Navahonda: "Esta familia te chupa la sangre"

Después de un primer servicio caótico, Chicote se reúne a solas con Pilar para conocer la situación que atraviesa el restaurante y entender por qué mantiene a un equipo al que considera incapaz de sacar el negocio adelante.

El primer servicio del Club Social Navahonda ha dejado al descubierto todos los problemas que arrastra el restaurante. Mientras el caos se apodera de la cocina y el comedor, Pilar, la propietaria y cocinera, insiste en que detrás de todo hay "una familia" que se se apoya.

"Llevo días sin dormir, es un desastre, pero somos una familia", reconoce Pilar durante su conversación con Chicote. El chef, sin embargo, no comparte su visión y le hace ver que el cariño hacia su equipo no puede estar por encima de las necesidades del negocio. "No hay por dónde cogerlo. Esa familia a la que tú te refieres lo único que hace es chuparte la sangre", le responde Chicote, señalando que el problema no es solo la falta de organización, sino la dificultad de Pilar para tomar decisiones con las personas que trabajan a su lado.

"Cada uno tiene una situación y cada situación no es buena", comienza Pilar. Víctor está solo y para ella es "como mi segundo hijo"; Jony tiene hiperactividad y asegura que le tienen "un cariño especial", mientras que Piluqui "es amiga suya desde hace muchos años y siempre ha estado ahí" cuando la ha necesitado.

También habla de Melisa, su ayudante de cocina. "Es peruana, me dijo que nunca había hecho nada de cocina y que su marido no trabaja, su niño es especial y le dije que se viniera", explica Pilar.

Chicote entiende el vínculo que Pilar tiene con su equipo, pero le recuerda que él también lleva más de 20 años trabajando con las mismas personas y que, precisamente por eso, sabe que a veces hay que tomar decisiones pensando en el funcionamiento del equipo. "Hay que tomar decisiones para que sumen y no resten", le explica.

Las bases para mejorar el Club Social Navahonda ya están sobre la mesa. Ahora toca pasar de la teoría a la práctica y, en el próximo servicio, Pilar y su equipo tendrán que demostrar que son capaces de cambiar la dinámica del restaurante.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: Club Social Navahonda en atresplayer. com

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