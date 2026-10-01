El cabreo de Alberto Chicote al pillar a una cocinera "echándole mierda a un compañero": "Ni soy tonto, ni me la cuelas"

"Estás mintiendo como una bellaca", estalla Alberto Chicote al descubrir cómo Melisa culpa a un compañero de un problema que no corresponde: "No hay nada que más me jode que me mientan".

Comienza un nuevo servicio en el Club Social Navahonda ante la atenta mirada de Alberto Chicote. El chef quiere comprobar si el equipo ha tomado nota de los errores del primer servicio, pero pronto vuelve a encontrarse con el que considera uno de los grandes problemas del restaurante: la falta de organización en la cocina.

Las comandas empiezan a llegar y Jony, uno de los camareros, deja una de ellas en la cocina. Es entonces cuando Melisa, una de las cocineras, le advierte de que algunos de los platos que aparecen en la comanda ya no están disponibles: los Calamares, chopitos y las 'cremositas'.

Las cocineras aseguran que ya habían avisado al equipo de la falta de esos platos, sin embargo, Chicote, que se encuentra en la cocina, asegura que él tampoco ha escuchado que ninguna de ellas lo comunicara previamente. Y si hay algo que enfada especialmente al chef, es que se esté culpando a un compañero de un problema que no le corresponde.

"Estas mintiendo como una bellaca y te he pillado, ¡si estoy yo al frente, estás en Toledo! Conmigo de farfullas vas mal, amiga, y más cuando es echarle mierda a un compañero", le reprocha Chicote a Melisa. "Me he sentido humillada, devastada, herida. No trabajaría con él", lamenta la cocinera ante las cámaras de laSexta.

Pero el enfrentamiento no termina ahí y Chicote reprocha a Melisa que tampoco está siguiendo las indicaciones que se habían dado antes de comenzar el servicio: "Restas, restas mucho, ¡eres un menos diez!". "Tengo más años que tú y los que tú tienes los llevo metidos en una cocina, ¡he intentado todo lo que tú intentas cuando tenía 16 años y no hay nada que más me joda que me mientan!", sentencia.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: Club Social Navahonda en atresplayer. com

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