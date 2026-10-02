Chicote reinventa la carta del Club Social Navahonda con nuevos platos y dos versiones de su cachopo

Langostinos crujientes, huevos rotos, croquetas de cecina y fingers de pollo se incorporan a la nueva propuesta del restaurante, que estrena imagen tras la reforma de Pesadilla en la cocina.

Con el restaurante completamente reformado, Alberto Chicote presenta al equipo del Club Social Navahonda la nueva imagen y la carta con la que el establecimiento afrontará una nueva etapa.

El equipo de 'Pesadilla en la cocina' se emplea a fondo para trasladar al restaurante la esencia de su entorno y convertirlo en un espacio más acogedor. La entrada gana una nueva imagen que invita a pasar, se incorpora mobiliario nuevo y la recepción cuenta ahora con una barra renovada. En el comedor también cambian las mesas, las cortinas, las sillas y la vajilla.

"Un club social tiene que crear un espacio donde se encuentre la gente que ya tiene la casa aquí y no puede ser nada que no sea acogedor", explica Chicote al descubrir el resultado.

Pero la transformación no se queda en la decoración. El chef también prepara una nueva carta con platos pensados para poner en marcha esta nueva etapa. Entre las novedades aparecen los langostinos crujientes con guacamole, patata baby con salsa brava y alioli, fingers de pollo con salsa ranchera, huevos rotos y croquetas de cecina. El cachopo continúa en la carta, aunque ahora con dos versiones: uno de pollo y otro de ternera.

"Los miembros del club van a quedar alucinados con todo lo nuevo que hemos traído", asegura Víctor, uno de los camareros.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: Club Social Navahonda en atresplayer. com

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