Alberto Chicote descubre el agujero económico de 'Gastrobar Terelita': "Una deuda de 94.300 euros"

94.300 euros de deuda y un restaurante al límite. Alberto Chicote hace cuentas junto a Giusseppi y se preocupa por la situación de 'Gastrobar Terelita': "Estás perdido".

Tras el caos vivido en el restaurante, Chicote se reúne a solas con Giusseppi, el dueño de 'Gastrobar Terelita', para intentar arrojar luz sobre la situación que atraviesa el negocio. El chef ve al propietario desorientado y sin rumbo y decide preguntarle por sus deudas.

"Tenemos muchas dudas, de alquiler 12.280 euros, con la Seguridad Social estoy alrededor de los 9.350, en Hacienda 8.900, retrasos de mi equipo ascienden a los 8.800, el préstamo en el banco 23.500, de agua 1.130, de luz 4.720, en proveedores 4.920, entre prestamistas y gente que me ha ayudado 11.000 euros, a Javier, mi expareja, son como 5.000 que a día de hoy no le he devuelto y a mi hermana, 6.000 euros", enumera Giusseppi, mientras Chicote hace las cuentas y pone sobre la mesa la magnitud del problema: 94.300 euros de deuda.

La situación económica también está afectando personalmente al dueño del restaurante y Chicote considera que el primer paso para intentar solucionar la situación es afrontar la realidad. "Me da la sensación de que estás perdido", le señala.

Para ayudarle a hacerlo, el chef decide llamar a Javier, expareja y amigo de Giusseppi, que también está vinculado al restaurante y explica cómo ha visto deteriorarse el negocio con el paso del tiempo.

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