La reacción de Chicote al ver entrar a 'la cuy de la Terelita' a amenizar el servicio: "Me doy contra la pared"

El primer servicio de 'Gastrobar Terelita' se convierte en un auténtico descontrol y, en medio de la espera de los clientes, el restaurante recurre a una inesperada solución para amenizar el ambiente: 'la cuy de la Telerita'.

"Es tu momento, al disfraz y a darles alegría", le pide el dueño de 'Gastrobar Terelita' a Lucero, una de las camareras, que se enfunda un traje de cobaya para convertirse en 'la cuy de la Terelita' y entretener a los clientes mientras esperan sus platos.

La escena deja completamente desconcertado a Chicote, que observa cómo la camarera disfrazada baila incluso con algunos de los comensales, que terminan aplaudiendo al ritmo de la música. "No me lo puedo creer", reacciona el chef al contemplar la escena: "De verdad, no me doy con la frente en la pared porque se me rompen las gafas".

La ocurrencia de 'la cuy de la Terelita' no consigue solucionar los problemas del restaurante y el caos y los disparates terminan echando por tierra el primer servicio de 'Gastrobar Telerita'.

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