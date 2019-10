El chef Alberto Chicote se traslada hasta Cádiz para saber por qué no funciona el Pepe's Cantina, y pronto empieza a ver los problemas: la suciedad, la calidad de la comida...

La grasa acumulada en la plancha es solo una de las muestras de la falta de higiene que Chicote encuentra en el local, algo que el dueño no quiere reconocer: "No me llames guarro".

El deterioro del local es lo primero que llama la atención de Alberto Chicote que al intentar entrar en la Cantina se queda con el picaporte en la mano. Al entrar, la cosa no mejora: "¿Cuántos años tiene esto?", pregunta al abrir una nevera cuyo color amarillento ya delata que son muchos.

La estética y la funcionalidad no es lo único que falla y al probar la oferta gastronómica del restaurante, el chef encuentra muchas deficiencias: "¿Es arroz? Es como comer trocitos de plástico".

Y a todo esto se unen las peleas entre el dueño y el personal, que da muestras de estar al límite de su paciencia. ¿Cómo lidiará esta vez Chicote para sacar a flote la Cantina?