Los ojos de Ana Belén cuando habla de Víctor Manuel sorprenden a Aimar Bretos: "Me ha dado miles de razones para seguir admirándole"

"Se te ponen los ojos tan bonitos cuando hablas de él...", destaca Aimar Bretos a Ana Belén tras sus palabras sobre Víctor Manuel, con el que lleva 50 años casada. La artista desvela las claves de su estabilidad en pareja.

Ana Belén reflexiona en el plató de La Noche de Aimar sobre su familia. "Con mi hijo trabajamos juntos en el estudio y, como me conoce mucho, sabe hasta dónde puedo dar de sí, pero siempre de una manera fantástica", afirma la actriz, que destaca que su hijo "es exigente" porque es como ella: "Nos gusta hacer el trabajo bien, si lo podemos hacer bien, ¿por qué nos vamos a quedar a medias?". Por otro lado, sobre su hija, aunque nunca han trabajado juntos, asegura que "tiene muy buen carácter".

Por otro lado, Aimar Bretos pregunta a la cantante si se puede admirar a tu pareja después de 50 años. "Sí, no solo se puede, es necesario", afirma rotunda Ana Belén, que dedica unas bonitas palabras a Víctor Manuel: "Víctor me ha dado miles de razones para seguir admirándole".

Preguntada por Aimar Bretos si la estabilidad como pareja requiere renuncias, Ana Belén reflexiona en el vídeo sobre cómo hacer para que una pareja funcione: "Cuando tú compartes, es lo mismo que ahora los que comparten piso, tienes que ceder tanto... pues en una relación, evidentemente, compartir significa eso, ceder, acotar...".

"Esto es algo que vas aprendiendo en la medida en que vas viviendo con esa persona, hasta dónde cedes lo que quieres compartir", destaca la actriz, que resalta que "la habitación propia es muy importante para las mujeres". "Víctor es tan respetuoso, tan cada uno tiene su espacio y esto es algo que no tuvimos un diálogo cuando nos fuimos a vivir juntos, es algo que lo fuimos aprendiendo", señala la artista.

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