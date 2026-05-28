Juan y Medio confiesa su "espinita" por no haber tenido hijos: "Falta esa parte de ti que se queda en el mundo cuando tú no estés"

"Es el amor puro, el cariño directo sin intermediarios", una relación que, aunque el almeriense reconoce como "muy esclava", considera a la vez profundamente valiosa. Aquí puedes ver la visión de Juan y Medio sobre su "espinita" clavada: la paternidad.

Juan y Medio aborda en La Noche de Aimarla paternidad, una experiencia que reconoce no haber vivido y que define como una "espinita" pendiente. El presentador andaluz reflexiona en voz alta sobre lo que supone tener hijos y el tipo de vínculo que se crea, especialmente desde su experiencia trabajando en televisión durante años con niños.

"Creo que si tienes un concepto de la vida como el que tengo yo, falta esa parte de ti que se queda en el mundo cuando tú no estés y que es el amor puro, el cariño directo sin intermediarios", una relación que, aunque reconoce como "muy esclava" y de vida completamente transformada, considera a la vez profundamente valiosa.

"A mí al programa vienen mujeres analfabetas, sin estudios, que no tuvieron ayudas, y te dicen: 'tengo ocho hijos como ocho soles' Y yo pienso, y los ha criado a todos y nunca la vieron llorar", recuerda el presentador, asegurando que se siente impresionado ante estas vivencias. "Es grandioso. No tenía medios y los ha criado a todos y les ha dado carreras. Me quedo pasmado", dice con admiración Juan y Medio.

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