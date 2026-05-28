La entrevista completa de Aimar Bretos a Juan y Medio en La Noche de Aimar: "El humor es un filtro para digerir mejor la realidad"

El presentador andaluz visita La Noche de Aimar y repasa desde cómo fue compartir gira con Hombres G hasta emocionarse en plató al escuchar un audio de su sobrino Juanito. En una charla donde firma contundente la necesidad de concienciar sobre lo dura que puede llegar a ser la soledad, especialmente entre personas mayores.

Aunque toda España lo conoce como Juan y Medio, el presentador almeriense ha destapado con humor que el origen de su famoso mote, lejos de lo glamuroso, fue porque la madre de un amigo le empezó a llamar así por estar siempre "por medio, estorbando". "Le dije: 'última vez que me llamas así', y de esto hace 40 años", ha recordado entre risas, reconociendo que ha perdido claramente esa batalla.

Una vida compartida con sus seis hermanos, sus grandes pilares y, según reconoce, las personas "con las que más se ríe". Tanto, que define a cada uno de ellos como auténticos "parques temáticos". Una familia marcada también por el fallecimiento de su padre, cuyo entierro recuerda con su particular sentido del humor como "una reunión provocada". "¡Si yo lo llego a saber le digo que se muera más veces! Charlaríamos, gastaríamos más bromas", ha comentado entre risas el presentador andaluz.

Además de sus hermanos, Juan y Medio también ha puesto el foco en la amistad, emocionándose especialmente al recordar a Rafa, a su primo Juan o a su tío Pepe, figuras que "ya no están pero han sido fundamentales en su vida" y a las que sigue llevando muy presentes. El comunicador ha recordado además unas palabras de Joan Manuel Serrat que ha asegurado que le marcaron profundamente: "A este mundo se viene a dos cosas: a querer y a que te quieran".

"La soledad es un crimen de lesa humanidad”

La soledad es una realidad que Juan y Medio asegura ver cada día en su programa y, por ello, ha querido visibilizar la situación de muchas personas mayores que, después de "toda una vida trabajando, criando a sus hijos y cuidando de los demás”, terminan solas y "con vértigo".

"La soledad es un crimen de lesa humanidad", ha afirmado contundente el presentador andaluz, antes de describir la vida de quienes "hace 40 años se levantaron una mañana, trabajaron, se enamoraron, se casaron, criaron a sus hijos, pagaron sus impuestos, pasaron sus enfermedades, enterraron a sus amigos, practicaron sus hobbies y ahora están en la esquina de una mesa viendo el tiempo pasar". Para Juan y Medio, la solución pasa por implicarse directamente: "Hay que ir a por ellos. Hay que incorporarlos a nuestras vidas".

La "espinita" de no haber sido padre

Otro de los asuntos más íntimos que ha abordado junto Aimar Bretos ha sido la paternidad, una experiencia que reconoce haber sido "una espinita". "Creo que falta esa parte de ti que se queda en el mundo cuando tú no estés", ha confesado.

Juan y Medio lo ha definido como "el amor más puro", aunque también ha admitido que supone una transformación radical de la vida. El comunicador se ha mostrado admirado por las madres, muchas presentes en su programa, que sacan adelante familias numerosas pese a las dificultades.

Juanito, su sobrino

"Para mí lo es todo", se ha emocionado Juan y Medio, tras escuchar las palabras que le ha dedicado su sobrino Juanito y que Aimar Bretos le ha puesto por sorpresa en el plató. El presentador almeriense ha explicado que su llegada a la familia ha sido como "una especie de vórtice, de movimiento de cariño alrededor de él y de todos nosotros".

De "guitarrazos por América" con Hombres G

Para cerrar la entrevista, Juan y Medio también ha recordado cómo comenzó su amistad con Hombres G cuando todavía estudiaba Derecho y Sociología. "¿Quién le dice a mi padre que termino Derecho y me voy a pegar guitarrazos por el planeta?", ha rememorado el presentador, desvelando cómo terminó "primero de segurata y después de contable" de gira por Estados Unidos con el grupo español.

Con el tiempo, aquella aventura derivó en una gran amistad con el grupo, que incluso estuvo presente en el entierro de su padre.

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