Juan y Medio se emociona al hablar de los amigos que ya no están: "Paro el coche para llorar y sigo"

En La Noche de Aimar, Juan y Medio se sincera sobre la amistad, la pérdida y las personas que han marcado su vida con Aimar Bretos, reconociendo que tiene "amigos de corazón" y emocionándose al recordar a aquellos que ya no están, como su padre, Rafa o su tío Pepe.

Aunque asegura entre risas que "media España se considera amiga suya", el presentador explica que los amigos verdaderos son pocos, pero fundamentales. "Amigos, cuatro o cinco, amigos de corazón", reconoce Juan y Medio.

El almeriense confiesa que algunos de ellos ya han fallecido, aunque eso no ha cambiado el vínculo que siente hacia ellos. "Alguno ya no está, pero sigue siendo mi amigo", explica con emoción, reconociendo que echándolos de menos en su día a día: "A veces paro en el coche para llorar y sigo. No voy a perder un afecto por mucho tiempo que pase".

Aimar Bretos le pregunta quién es ese amigo que ya no está. "Rafa, o mi primo Juan. Van conmigo y lo harán internamente, como mi padre", afirma Juan y Medio. "La sombra de mi padre es alargada, siempre estoy a la sombra. Me muevo y siempre estoy a la sombra", reflexiona. El presentador andaluz también menciona a su tío Pepe y a todas aquellas personas que, sin ser "seres prodigiosos", han conseguido que su vida sea "fantástica" y le hayan enseñado qué es realmente importante.

"Como me dijo Serrat; 'Juan, desengáñate, a este mundo se viene a dos cosas: a querer y a que te quieran'". Una frase que Juan y Medio hace completamente suya: "Todo lo demás es tan frívolo y superficial que no le presto ni un minuto de atención".

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