Juan y Medio, al borde de las lágrimas al escuchar un audio de su sobrino: "Para mí lo es todo"

Juan y Medio se emociona con Aimar Bretos al escuchar un audio de su sobrino Juan, tras abordar el tema de la paternidad, lo que asegura haber sido una de sus "espinitas" clavadas: "Juanito ha sido una especie de vórtice, un movimiento de cariño alrededor de él y de todos nosotros".

En La Noche de Aimar, Juan y Medio protagoniza uno de los momentos más emotivos de su entrevista cuando Aimar Bretos le hace escuchar un audio de su sobrino Juanito. "Para mí lo es todo", dice el almeriense nada más reconocer la voz del pequeño.

"No me da ningún apuro emocionarme, lloro de risa y lloro de pena", explica el andaluz, describiendo cómo la llegada de su sobrino ha transformado la dinámica familiar, asegurando que ha generado "una especie de vórtice, de movimiento de cariño alrededor de él y de todos nosotros".

El comunicador detalla que comparten gran parte de su tiempo juntos, desde fines de semana y vacaciones hasta planes cotidianos como ver coches, actividades relacionadas con animales o incluso tareas escolares.

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