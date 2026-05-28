Juan y Medio: "La satisfacción de creer que he podido ayudar a alguien es tan reconfortante que es adictiva"

Juan y Medio reflexiona en La Noche de Aimar sobre su manera de implicarse en causas solidarias y reconoce que la sensación de ayudar a los demás le resulta profundamente "reconfortante". "Lo que hago es comprar mi tranquilidad moral. Esa es la realidad", reconoce.

Al hablar de su relación con la ayuda a los demás y del impacto emocional que le produce, el almeriense reconoce a Aimar Bretos que, más allá de las acciones concretas que realiza a través de fundaciones, visitas a hospitales o centros penitenciarios, existe una motivación interior que le acompaña en todo ese compromiso.

"Me da vergüenza ser tan cobarde como para no haberme ido a Lima, Bangladesh, Somalia, India… haber vacunado, dar de comer. Donde si tú fueras salvarías vidas. Pero estás aquí, porque eres del todo a cien. No eres como otros, que si lo hacen. Estoy a tiempo, pero soy cobarde y egoísta.Lo tengo en las tripas, pero no lo hago", admite el presentador andaluz, detallando algunas de las formas en las que intenta canalizar su inquietud solidaria. "Me consuelo a mi manera: estoy en muchas fundaciones, visito cárceles, voy a hospitales, niños...Lo que hago es comprar mi tranquilidad moral. Esa es la realidad. No trabajo para ellos, trabajo para sentirme bien yo", señala con franqueza.

Aun así, el presentador subraya que la experiencia de ayudar a otros genera en él una emoción "reconfortante". "La satisfacción de creer que he podido ayudar a alguien es tan reconfortante que es adictiva", concluye.

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