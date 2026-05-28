Juan y Medio recuerda su inesperada etapa de gira con 'Hombres G': "Me dijeron que les cuidara y acabé de contable"

Juan y Medio rememora en La Noche de Aimar cómo acabó formando parte de la gira de 'Hombres G' casi por casualidad, tras una amistad nacida en un concierto y una serie de decisiones improvisadas. "Me dijeron; 'vente de seguridad, que eres como un armario ropero", ríe.

Juan y Medio revive en La Noche de Aimar su vínculo con el grupo Hombres G, una etapa que comenzó mientras estudiaba Derecho y Sociología y que, casi sin darse cuenta, lo llevó a formar parte del entorno del grupo.

Todo comenzó cuando acudió a un concierto en Cuenca, en un momento en el que "estaba de novio" con la hermana del batería, Javi Molina. "Aquello me pareció tan mágico y sobrenatural", recuerda de la noche. A partir de ahí, comenzó a asistir a más conciertos, se ganó la confianza del grupo y la relación evolucionó hasta convertirse en amistad.

"Nos lo pasamos tan bien o les debí de caer bien", explica entre risas. Y así, poco a poco, se unió a la gira. "¿Y quién le dice a mi padre que acabo Derecho y me voy a pegar guitarrazos por el planeta?", recuerda entre risas.

Finalmente, decidió embarcarse en la experiencia y acompañar al grupo en su gira por América, inicialmente como parte del equipo de seguridad. "Me dijeron: 'si eres como un armario ropero'. Y le dije a mi padre que había aprobado la carrera y me iba con Hombres G", rememora.

En el aeropuerto, incluso recibió instrucciones muy particulares antes de volar. "Manolo Summers me dio una bolsa con preservativos y me dijo que los cuidara, que no hubiera excesos y que no les engañaran", cuenta con humor.

Aquella aventura, que comenzó como una improvisación, terminó consolidándose aún más cuando, tras ver cómo funcionaba todo en la gira, el entorno del grupo le ofreció un nuevo papel. "Y me dijeron si quería ser el contable" concluye Juan y Medio.

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