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Ana Belén se sincera con Aimar Bretos: "Si conseguía ser un poco como Marisol, podría darles una mejor vida a mis padres"

Ana Belén se sincera con Aimar Bretos este miércoles en La Noche de Aimar sobre los inicios de su carrera y de cómo tenía cómo referente a Marisol.

Ana Belén se sincera con Aimar Bretos este miércoles en La Noche de Aimar

Este miércoles, Aimar Bretos entrevista a Ana Belén en el plató de La Noche de Aimar, donde la cantante reflexiona sobre los inicios de su carrera. "Si yo conseguía ser un poco lo que Marisol había sido desde que empezó de niña yo podría darles una mejor vida a mis padres", confiesa la artista en el vídeo.

Por otro lado, la cantante reflexiona con Aimar Bretos en este vídeo sobre cómo lleva el paso del tiempo. "Cuando me preguntan que cómo me llevo con la edad, las arrugas y la vejez, yo digo que estupendamente", afirma Ana Belén que destaca que quiere "vivir hasta el último segundo de vida".

No te pierdas la entrevista completa de Aimar Bretos a Ana Belén, este miércoles, a partir de las 23:00 horas, en laSexta.

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