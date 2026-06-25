La entrevista completa a Alberto San Juan, el actor que iba para periodista y se moja en política: "PSOE y PP forman parte del mismo problema"

El contextoAlberto San Juan repasa en La Noche de Aimar su trayectoria, desde sus inicios como aspirante a periodista hasta su carrera como actor, en una conversación en la que reflexiona sobre política, su familia, su paso por el periodismo y su nueva película sin esquivar ningún tema.

Alberto San Juan visitó "La Noche de Aimar", donde mantuvo una conversación íntima con Aimar Bretos. Durante la charla, el actor repasó su trayectoria, desde sus inicios en el periodismo, influenciado por su padre, hasta su visión crítica de la política y la Iglesia. San Juan recordó su amistad con Coque Malla. Abordó temas actuales, como las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el colonialismo, y expresó su desilusión con los partidos políticos tradicionales. También habló sobre su conexión con una interpretación de Jesucristo y su deseo de haber sido más crápula en su juventud.

Alberto San Juan visita La Noche de Aimar y mantiene una conversación íntima con Aimar Bretos en la que repasa su trayectoria vital, sus años como periodista, su visión de la izquierda, la política, la Iglesia y hasta sus noches de fiesta. Una charla que llega además poco después de que el actor participara en Anatomía de..., el programa de Mamen Mendizábal, donde recordó todo lo ocurrido en los Goya de 2003, los del histórico 'No a la guerra', una gala que él mismo presentó.

Su padre y el periodismo

A pesar de ser uno de los actores más relevantes del panorama español, sus inicios profesionales estuvieron muy lejos de los escenarios. Aunque sentía atracción por la interpretación desde adolescente, no se atrevía a planteárselo. Para entonces era una persona "muy dócil, muy sumisa y muy de seguir los carriles", una reflexión que sorprende al presentador: "No te pega".

Aquella presión familiar -sobre todo por parte de su padre, el famoso dibujante Máximo- por cursar estudios universitarios le llevó a matricularse en Periodismo. "Es un ámbito donde se cuentan historias", señala, algo que siempre le ha gustado.

Cuba, Coque Malla y una experiencia que le cambia la mirada

En su etapa periodística llegó a hacer crónicas para Diario 16 de la crisis de los balseros, pero esa no fue la primera vez que visitó el país. Su primer viaje a la Habana fue con apenas 20 años y Coque Malla fue quien le dio el dinero para hacerlo ante la negativa de su padre.

El actor mantuvo con el músico una estrecha amistad adolescente. "Fuimos como amantes, solo que no había sexo entre nosotros". Además, durante la entrevista recibe un emotivo mensaje sorpresa de Emma Suárez, a quien responde con evidente emoción. "Una hermana de vida para mí, una compañera a la que amo abiertamente y admiro. En lo profesional y en lo no profesional. Un ser extraordinario", afirma sobre la actriz.

Sobre Ayuso y el colonialismo

Aimar Bretos pone sobre la mesa un tema de actualidad con un comentario sobre Isabel Díaz Ayuso y su reciente y polémica visita a México. San Juan no duda en relacionar sus declaraciones con algunas reivindicaciones ligadas al pasado colonial español: "Me parece terrible el colonialismo. Creo que es el fenómeno más terrible de la historia humana".

Su visión de la política: "Los partidos políticos son lo menos interesante"

El recuerdo de los Goya de 2008 ahonda en el terreno político. Aimar Bretos recuerda aquellas declaraciones en las que San Juan pidió la disolución de la Conferencia Episcopal y el actor explica que se produjeron en plena campaña electoral, cuando, según recuerda, "La Conferencia Episcopal, no sé si era Rouco Varela entonces, animó a no votar al PSOE".

Además, deja clara su distancia con los grandes partidos tradicionales: "Yo nunca he votado al PSOE", afirma, antes de añadir que "PSOE y PP forman parte de un mismo problema". Preguntado por su antigua vinculación con el origen de Podemos, reivindica una concepción más amplia de la participación ciudadana y sostiene que "los partidos políticos son lo menos interesante de la política".

La política en la vida cotidiana

Para él, la política está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana y se resume en una idea que asegura transmitir también a sus hijos: "Lo único que tienes que saber para posicionarte políticamente en la vida es ser capaz de identificar si se está produciendo una relación de poder". A partir de ahí, sostiene que siempre hay que ponerse "de la parte de los oprimidos".

Preguntado por si posicionarse públicamente puede perjudicar una carrera profesional, cita el ejemplo de Javier Bardem con Trump y concluye que siempre "hay que hacer lo que uno cree, tenga las consecuencias que tenga".

También recuerda la entrevista que Aimar Bretos le hizo a Wyoming en este mismo programa y aplaude al presentador de El Intermedio por hablar públicamente de cómo le agredieron recientemente por mojarse y dar la cara.

La Iglesia, los evangelios y un Jesucristo con el que sí conecta

La entrevista también aborda su compleja relación con la Iglesia. A raíz de su trabajo en 'La Luz', donde interpreta a un cura, asegura haber releído los evangelios y admite sentirse cercano a una determinada interpretación de la figura de Jesús. "Soy bastante fan", admite, a pesar de definirse como "ateo".

"Hay una concepción del cristianismo con la que me identifico", añade después, definiendo a Jesucristo como una figura vinculada a "la defensa del oprimido radical frente al poder radical".

"He sido menos crápula de lo que hubiese querido"

El momento más distendido llega en el tramo final de la entrevista, cuando Aimar Bretos le pregunta directamente si ha sido muy crápula durante su vida. La respuesta sorprende al periodista: "Mucho menos de lo que me hubiera gustado".

San Juan incluso bromea con sus años de juventud y reconoce que echa de menos haber salido más de fiesta. "No he salido tanto", admite. A sus 57 años, asegura que intenta compensarlo: "Actualmente intento recuperar el tiempo perdido".

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