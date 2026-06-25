Alberto San Juan, sobre sus estudios de periodismo y su padre, el famoso dibujante Máximo: "Un hombre bueno puede también hacer daño"

El actor Alberto San Juan, que acaba de estrenar la película 'La Luz', repasa en La Noche de Aimar sus primeros pasos como periodista, la huella que dejó en él su padre, el dibujante Máximo, y las complejidades de las relaciones familiares.

Tras haber sido entrevistado recientemente por Mamen Mendizábal en Anatomía de... para desvelar qué ocurrió exactamente en aquellos premios Goya de 2003, lo del 'no a la guerra', en los que él fue presentador, Alberto San Juan vuelve a laSexta para visitar el plató de La Noche de Aimar, el programa presentado por Aimar Bretos.

En una conversación que transita por la política, la izquierda, la Iglesia y su trayectoria vital, el actor también evoca la figura de su padre, el histórico dibujante Máximo, una de las firmas más reconocidas del humor gráfico español.

San Juan confiesa que durante su juventud no imaginaba que acabaría dedicándose a la interpretación. Aunque desde los 17 años sentía una atracción casi inexplicable por la profesión, el camino parecía marcado en otra dirección. "Se daba por hecho en casa que había que estudiar una carrera universitaria", recuerda. Una expectativa muy ligada a la historia personal de su padre, que no pudo acceder a la universidad y arrastró durante años esa asignatura pendiente.

Finalmente estudió Periodismo antes de dar el salto definitivo a los escenarios. De hecho, trabajó en distintos medios, pasó por Telemadrid, Diario 16 y llegó incluso a cubrir desde La Habana la crisis de los balseros de 1994.

Durante la entrevista, Bretos se detiene en la figura de Máximo, fallecido en 2014 y considerado uno de los grandes nombres de la prensa española. El periodista recuerda una de sus últimas viñetas, en la que escribió: "Nos empeñamos en unir a España cuando lo que hay que unir es a los españoles".

A San Juan no le cuesta mostrar su admiración por aquel legado. "Tengo una memoria muy, muy positiva de él, de él y de su trabajo", afirma.

El actor destaca especialmente la mirada humana que caracterizaba al dibujante. "Tiene una cosa bonita. Y muy poco habitual hoy en día, que era intentar no juzgar. Intentar comprender e intentar comprender desde la ternura", señala. A su juicio, esa voluntad de entender a los demás era una de las principales virtudes de su padre: "Era un hombre de muy buenas intenciones".

Sin embargo, también aprovecha para reflexionar sobre la complejidad de los vínculos familiares y sobre cómo incluso las personas más queridas pueden provocar sufrimiento. "Un hombre bueno puede también hacer daño", afirma antes de matizar que no se refiere a una experiencia concreta con su padre, sino a una realidad inherente a cualquier relación humana.

"Las relaciones humanas pueden ser dolorosas. Cuanto mayor amor, mayor posibilidad de dolor cuando hay cortocircuitos en ese amor", explica. Una reflexión que enlaza con su propia experiencia como padre y con la conciencia de que los afectos más profundos también pueden generar heridas involuntarias.

La conversación deja además espacio para recordar sus años como periodista. San Juan explica que eligió estudiar Periodismo porque siempre le fascinó escuchar y contar historias. "El periodismo es un ámbito donde se cuentan historias", señala, antes de reivindicar que su esencia pasa por "contar lo que pasa".

Aquella etapa, asegura, le permitió conocer realidades muy distintas y afinar su capacidad de observación. Un aprendizaje que, de alguna manera, acabaría trasladando después a su carrera como actor.

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