Alberto San Juan carga contra Isabel Díaz Ayuso tras su polémico viaje a México: "Defender el colonialismo es terrible"

Comprometido desde hace décadas con distintas causas sociales y políticas, Alberto San Juan vuelve a pronunciarse sobre uno de los debates más sensibles de la actualidad. En La Noche de Aimar, el actor opina sin rodeos del viaje de Ayuso a México.

Alberto San Juan nunca ha ocultado sus posiciones políticas. El actor, que acaba de estrenar la película 'La Luz', se abre con Aimar Bretos en La Noche de Aimar para hablar de la ideología y sí, también de la política, entre otros asuntos. Y lo hace fiel a una trayectoria marcada por el compromiso público.

No es la primera vez que el intérprete se sitúa en el centro del debate político. Su nombre quedó ligado para siempre a uno de los momentos más recordados de la historia de los Premios Goya, cuando ejerció como uno de los presentadores de la gala de 2003 marcada por las protestas contra la guerra de Irak y el ya histórico lema del "No a la guerra". Un episodio que recientemente ha vuelto a la actualidad gracias al programa Anatomía de..., de Mamen Mendizábal en laSexta.

San Juan vuelve a mojarse con Aimar y responde sin tapujos a su pregunta sobre la reciente y polémica visita de Isabel Díaz Ayuso a México. "Me parece terrible", afirma.

El actor amplía después su reflexión y sitúa el colonialismo como uno de los grandes problemas históricos de la humanidad: "es el fenómeno más horrible de la historia humana en sus distintas facetas y fases".

Además, considera que sus consecuencias siguen presentes en el mundo actual. "No hemos salido del colonialismo porque sigue existiendo el neocolonialismo. Siguen existiendo las invasiones, los bombardeos, los genocidios", lamenta. Por eso, concluye con una crítica directa a cualquier reivindicación de ese pasado: "Defender esa tradición me parece muy terrible".

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