Alberto San Juan, sobre Coque Malla: "Durante la adolescencia éramos como amantes, solo que no había sexo entre nosotros"

Alberto San Juan recuerda en La Noche de Aimar una de las amistades más 'intensas' de su adolescencia. El actor rememora su relación con Coque Malla, quien además tuvo un papel decisivo en uno de los viajes que marcaron su juventud... y escucha unas palabras de su amiga Emma Suárez.

Hay amistades que terminan convirtiéndose en una parte esencial de la biografía de una persona. Alberto San Juan habla de una de ellas durante su entrevista con Aimar Bretos en La Noche de Aimar, donde recuerda la estrecha relación que mantuvo con Coque Malla cuando ambos eran apenas unos adolescentes.

El actor rememora aquellos años después de contar que fue precisamente el cantante quien le prestó el dinero para viajar por primera vez a Cuba, una experiencia que resultó decisiva en su vida.

Intrigado por la historia, Bretos le pregunta cómo se conocieron. San Juan explica que sus familias ya estaban conectadas antes de que ellos trabaran amistad. "Nuestros hermanos mayores eran íntimos", recuerda. Sin embargo, fue en el instituto donde nació una relación muy especial.

"Durante un año tuvimos una relación de esas amistades de la adolescencia que es igual que amantes, solo que no había sexo entre nosotros", se sincera ante el presentador.

Lejos de referirse a una relación sentimental, San Juan describe la intensidad emocional propia de algunas amistades juveniles en las que se habla de sexo continuamente. "Y de nuestra desesperación por comenzar nuestra vida sexual", añade entre risas.

"¿Sigues pensando en sexo todo el rato?", quiere saber Aimar Bretos. San Juan recoge el guante con humor. "Hoy en día más pensando que haciendo, desgraciadamente. Sí, ya me gustaría pensar mucho menos y hacer un poco más".

La entrevista reserva aún otro momento emotivo. Aimar sorprende al actor con un mensaje grabado por la actriz Emma Suárez, quien le dedica unas palabras de admiración y cariño. "Me siento muy orgullosa de poder considerarme entre tus amigos y tus amigas", le dice.

Alberto define a la actriz como "una hermana de vida". "Una compañera a la que amo abiertamente y admiro. En lo profesional y en lo no profesional. Un ser extraordinario", añade.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.