Alberto San Juan reflexiona sobre política nacional: "Yo nunca he votado al PSOE"

Alberto San Juan vuelve a pronunciarse sin rodeos sobre política. Durante su entrevista en La Noche de Aimar, el actor reflexiona sobre el papel de los partidos, reivindica el espíritu del 15M y explica cómo entiende el compromiso político en la vida cotidiana.

Alberto San Juan nunca ha escondido sus convicciones políticas. A lo largo de su carrera ha defendido públicamente distintas causas sociales y ha participado en movimientos sociales que han cambiado la historia de nuestro país . También formó parte de aquellos Goya del 'No a la guerra', como recordaba recientemente en un reportaje de Anatomía de... en el que él mismo prestaba su testimonio. En La Noche de Aimar, vuelve a abordar estas cuestiones en una conversación con Aimar Bretos en la que devela sus ideas sobre política, religión y el papel de la ciudadanía en la sociedad.

El recuerdo de otros premios Goya, los de 2008, hace que surja la chispa de esta conversación. Aimar menciona unas declaraciones del actor en las que pidió la disolución de la Conferencia Episcopal y le pregunta por el contexto en el que las pronunció. San Juan recuerda que coincidían con unas elecciones generales y con un posicionamiento público de la jerarquía eclesiástica. "La Conferencia Episcopal, no sé si era Rouco Varela entonces, animó a no votar al PSOE", explica.

"Yo nunca he votado al PSOE", aclara rápidamente con una contundencia que sorprende al presentador. "Lo dices como si fuera una cosa terrible", comenta entre risas.

"Sintonizo bastante con el discurso que planteó parte de la sociedad española en lo que llamamos 15M", señala. "Creo que PSOE y PP forman parte de un mismo problema", añade.

Preguntado por su antigua vinculación con el germen de Podemos y por la posibilidad de participar de nuevo en algún proyecto político, el actor amplía su reflexión y reivindica una visión mucho más amplia de la política. "Los partidos políticos son lo menos interesante de la política", sostiene.

Para San Juan, la política no se limita a las instituciones ni a las organizaciones partidistas, sino que forma parte de la vida cotidiana y de la manera en la que las personas se relacionan entre sí. "La política es cómo convivimos, cómo nos organizamos para convivir", explica.

A partir de ahí, desarrolla una idea que considera fundamental para posicionarse ideológicamente: identificar las relaciones de poder y tomar partido por quienes las sufren.

Pero, ¿posicionarse políticamente en 2026 suma o resta oportunidades profesionales?, le plantea Aimar. El actor reconoce que no lo sabe con certeza, pero pone como ejemplo a Javier Bardem, a quien elogia por sus recientes declaraciones sobre Gaza y plantar cara a Trump. "Hay que hacer lo que uno cree, tenga las consecuencias que tenga", asegura.

Alberto San Juan se refiere también a El Gran Wyoming, recordando que precisamente en La Noche de Aimar contó una situación personal vinculada a su trayectoria profesional y a la exposición pública: "Me pareció muy hermoso que contara aquí que fue agredido". Algo que había escondido hasta ese momento por "vergüenza".

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