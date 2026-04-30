La entrevista completa de Aimar Bretos a José Sacristán: "Procuro ser un hombre de mi tiempo, pero sin prisas"

Aimar Bretos debuta en laSexta con 'La Noche de Aimar' y un primer invitado de altura: José Sacristán, quien ha ofrecido su visión de la vida, dejando reflexiones sobre la fama, la vejez, la política y el legado que quiere dejar.

José Sacristán ha sido el primer invitado en pasar por el plató de 'La Noche de Aimar', el nuevo programa de entrevistas de Aimar Bretos en laSexta. A sus 88 años y tras más de seis décadas sobre los escenarios, el actor habla de la importancia de no perder nunca "al crío" que fue.

Preguntado por cómo titularía la película de su vida, responde con humor: "Delantera de gallinero", una forma de rendir homenaje al niño que recuerda con "respeto y cariño". "No quisiera hacer nada que ese crío me dijera: 'vete a la mierda'. Nunca traicionaría su memoria", ha confesado.

Durante la conversación, Sacristán reflexiona también sobre el paso del tiempo y su manera de afrontar la vida: "Procuro ser un hombre de mi tiempo, pero sin prisas". El intérprete asegura que sigue atento a todo lo que ocurre a su alrededor, aunque sin obsesionarse con "las cuestiones técnicas".

El actor recuerda además uno de los momentos más decisivos de su carrera, cuando en 1964, coincidiendo con el nacimiento de su hijo mayor y una etapa complicada, consiguió un papel gracias al productor José María Morera y con ello, el primer aplauso del público. "Fue una noche de cuento de hadas. Pasé de no ser absolutamente nadie a que dijeran: '¿Este quién es?'", ha relatado.

Sobre la fama, asegura, "es un incordio". Para él, el verdadero éxito no está en los premios, sino en "la continuidad en el trabajo" y en mantener "el respeto y la cordialidad de la gente".

La entrevista también deja espacio para recordar a su amigo Fernando Fernán Gómez, a quien homenajea en su obra 'El hijo de la cómica', y termina con una reflexión sobre el legado, recordando cómo un joven lo reconoció una vez diciéndole: "Usted es el que hace reír en las películas antiguas". Una frase que, según confiesa entre risas, le sirve como epitafio perfecto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.