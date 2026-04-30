Juan Diego Botto responde a los que votan a Vox y defienden la "prioridad nacional": "Luego no tienen problema en usar mano de obra extranjera"

"La inmigración es muy importante para este país", afirma Juan Diego Botto, que contesta rotundo a los que hablan de prioridad nacional: "Este país está compuesto por gente de cualquier lugar que trabaja todos los días".

Aimar Bretos pregunta a Juan Diego Botto qué opina del concepto de 'prioridad nacional' que están usando PP y Vox como persona nacida en Argentina que llegó a España con tres años: "¿Qué sientes cuando ves que la derecha y extrema derecha de España firma acuerdos en los que hablan de prioridad nacional y de que los españoles van primero?".

"Ese concepto es racista", asegura el actor, que explica que "cuando se habla de inmigrantes hay una clasificación": "Hay una jerarquía para esta gente en la que abajo del todo están los árabes, luego los latinos y los mejores migrantes serían los europeos". Sin embargo, el también director recuerda que "la verdad es que este país está compuesto por gente que viene de cualquier lugar, que trabaja todos los días y colabora en lo que este país es hoy". Por eso, Juan Diego Botto defiende que "la inmigración es muy importante en España".

"El otro día salió una noticia de unos trabajadores en el campo rescatados porque estaban en situación de esclavitud", explica Botto, que reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Es muy posible que esos empresarios voten a la extrema derecha y que defiendan que los españoles van primero, pero no tienen problema en usar mano de obra extranjera y aprovecharse de ella".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.